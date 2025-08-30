Monterrey mantiene el liderato de la Liga MX con victoria sobre Puebla

MILENIO

El Club Puebla cayó 2-4 ante los Rayados de Monterrey en la séptima fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, duelo que se disputa la noche de este 29 de agosto en el estadio Cuauhtémoc.

Ricardo Marín abrió el marcador y dio la ventana momentánea a Los Camoteros; mientras que Carlos Alberto Baltazar anotó en la segunda parte y acercó a su equipo. Por los regios, Sergio Canales anotó en tres ocasiones, la primera por la vía de la pena máxima; mientras que Lucas Ocampos, también, anotó desde los 11 pasos.

Con el resultado, La Franja se quedó en la última posición de la tabla general, al contar con cuatro puntos luego de una victoria, un empate y cinco derrotas, con cinco goles a favor por 18 en contra para una diferencia negativa de 13 tantos.

Por su parte, los Rayados de Monterrey mantienen el liderato general con 18 puntos, producto de seis partidos ganados y uno perdido; además, suman 17 goles a favor por ocho en contra.

El Club Puebla, equipo dirigido por Hernán Cristante, salió al terreno de juego con Julio González en la portería; Nicolás Díaz, Juan Fedorco, Jesús Rivas y Rodrigo Pachuca en la línea defensiva; mientras que en el medio campo aparecieron Raúl Castillo, Fernando Moyano y Ariel Gamarra; y en la punta se ubicaron Emiliano Gómez, Ricardo Marín y Alejandro Organista.

La Franja intentó irse al ataque; sin embargo, los regios, por conducto de Sergio Ramos tuvieron la primera jugada de peligro con un remate de cabeza que pasó a un lado de la portería defendida por Julio González.

Los Camoteros abrieron el marcador al minuto 29. Ricardo Marín llegó puntual a la cita y manda el balón al fondo de las redes.

Los Rayados de Monterrey empatan el partido al minuto 39. Sergio Canales marcó desde los 11 pasos al vencer a Julio González, portero de La Franja.

Antes del medio tiempo, se volvió a marcar una falta dentro del área poblana. Lucas Ocampos, jugador regio, cobró la segunda pena máxima y superó a Julio González, guardamenta de La Franja.

Durante la pausa del medio tiempo, ante 21 mil 945 aficionados, los directivos del Club Puebla realizaron un homenaje póstumo a Pablo Larios, portero que defendió a La Franja que resultó campeonísima el siglo pasado. Familiares del guardamenta que falleció en 2019 recibieron la distinción.

Monterrey completa la goleada en el segundo tiempo

Para la segunda parte, Hernán Cristante, director técnico de los Camoteros, realizó ajustes en la línea ofensiva e ingresó Esteban Lozano por Ricardo Marín.

Los regios siguieron atacando y llegó el tercer tanto. Al minuto 63, Sergio Canales remató con la pierna zurda y mandó el balón al fondo de las redes ante la salida de Julio González, portero poblano.

Un par de minutos más tarde, el propio Sergio Canales concretó su tercer tanto personal y el cuarto para su equipo.

Al minuto 85, Carlos Alberto Baltazar, jugador ofensivo del Club Puebla, acercó a su equipo. Al final, el conjunto poblano cayó 2-4 ante los Rayados de Monterrey en la séptima jornada del Torneo Apertura 2025. La Franja regresará a los entrenamientos y tendrá 15 días de trabajo antes de visitar a los Diablos Rojos de Toluca, partido programado para el sábado 13 de septiembre a las 21:00 horas.