“La Casa de los Famosos México” en su tercera edición es un éxito televisivo total

Por Mino D’Blanc

Uno de los programas más exitosos y por qué no decirlo, hasta polémicos y reñidos de la televisión mexicana en los últimos tiempos es “La Casa de los Famosos México” que este año 2025 está en su tercera temporada y es producido por TelevisaUnivision y por EndemolShine Boomdog.

En la emisión del pasado domingo 24 de agosto tuvo un rating de 15.2 millones de televidentes. Cabe mencionar que todos los programas transmitidos los domingos llevan por título “Gala Dominical”, en donde uno de los integrantes de dicho reality debe abandonar la casa y en esta ocasión fue la modelo Priscila Valverde, quien fue la cuarta eliminada y quien sobrevivió 29 días en los que estuvo nominada tres veces.

La interacción del público volvió a demostrar el impacto del programa al contabilizar en la pasada “Gala de Eliminación” la cantidad de más de 16.6 millones de votos.

Esta es la quinta semana y actualmente hay 11 participantes que buscan ser la triunfadora o el triunfador de “La Casa de los Famosos México” y son Dalilah Polanco, Facundo, Mariana Botas, Elaine Haro quienes están en el Cuarto Día, mientras que en el Cuarto Noche siguen Alexis Ayala, Mar Contreras, Aaron Mercuy, Aldo de Nigris, Guana y Abelito.

Hay que recordar “LCDLFMx” -abreviaturas del reality y como también es conocido- es un reality de convivencia extrema en el que un grupo de celebridades 24/7 en una misma casa, completamente aislados del mundo exterior, sabiendo que todo l oque dicen y hacen es observado.

“La Casa de los Famosos México” se transmite por Canal 5 de lunes a viernes a las 22:00 horas y los domingos a las 20:30 horas por “las estrellas”. En la plataforma ViX el público puede verlo totalmente en vivo 24/7.