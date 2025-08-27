Sumó 61.1 millones de personas la población económicamente activa, en el segundo trimestre de 2025: 111 mil más respecto al mismo trimestre de un año antes

Staff/RG

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestra el comportamiento del mercado laboral mexicano. Esta ofrece datos trimestrales de la población económicamente activa (PEA), la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación. A diferencia de las publicaciones mensuales, presenta las estimaciones para cuatro tamaños de localidad a nivel nacional, de las 32 entidades federativas, así como de 39 ciudades autorrepresentadas de interés.

En el segundo trimestre de 2025, la tasa de participación económica (porcentaje de la población con trabajo, o que no tuvo, pero estaba en la búsqueda activa de uno) se ubicó en 59.5 % de la población de 15 años y más.

Un total de 59.4 millones de personas estuvieron ocupadas: 114 mil más en relación con el segundo trimestre de 2024. Los sectores de actividad económica con los mayores incrementos en su población ocupada fueron los siguientes: transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento; comercio; restaurantes y servicios de alojamiento, así como servicios profesionales, financieros y corporativos.

La población subocupada fue de 4.3 millones de personas y representó 7.2 % de la población ocupada, porcentaje inferior al del segundo trimestre de 2024 (7.4 %).

Por su parte, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.8 por ciento. En igual periodo de 2024, se estableció en 54.3 por ciento.

La tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO) —a partir de salarios mínimos equivalentes, base enero de 2025— fue de 32.5 por ciento. Un año antes fue de 36.7 por ciento.

En el trimestre abril junio de 2025, la población desocupada sumó 1.6 millones de personas, cantidad que representó una tasa de desocupación (TD) de 2.7 % de la PEA, porcentaje que se mantuvo respecto al del mismo trimestre de un año antes.

La población no económicamente activa (PNEA) fue de 41.6 millones de personas: 1.3 millones más respecto al segundo trimestre de 2024. Del total de la PNEA, 5.1 millones se declararon disponibles para trabajar.

Composición de la población de 15 años y más

Durante el segundo trimestre de 2025, la PEA fue de 61.1 millones de personas (una tasa de participación de 59.5 %). Un año antes fue de 61.0 millones (60.2 %), lo que significó un aumento de 111 mil personas.

Según sexo, la PEA de mujeres fue de 25.0 millones y la de hombres, de 36.0 millones. En ellas se presentó un crecimiento anual de 83 mil, y en ellos, de 29 mil. Así, fueron económicamente activas 46 de cada 100 mujeres y 75 de cada 100 hombres.

Características de la población ocupada

Al interior de la PEA se puede identificar a la población que participó en la generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio (población ocupada). En el segundo trimestre de 2025, esta fue de 59.4 millones de personas (24.3 millones de mujeres y 35.1 millones de hombres): 114 mil personas más con respecto al mismo periodo de un año antes

Más de la mitad de la población ocupada (51.1 %) se concentró en las ciudades más grandes del país (de 100 mil y más habitantes y/o capitales de estado). Siguieron las localidades rurales (con menos de 2 500 habitantes), donde se agrupó 18.9 % de la población ocupada total. Los asentamientos que tienen entre 15 mil y menos de 100 mil habitantes (urbano medio) albergaron 15.6 por ciento. El resto de las y los ocupados (14.3 %) habitó en localidades de 2 500 a menos de 15 mil habitantes (urbano bajo).

Por sector de actividad económica

Al considerar a la población ocupada con relación al sector económico en el que laboró, durante el segundo trimestre de 2025, 6.3 millones de personas (10.6 % del total) trabajaron en el sector primario; 14.6 millones (24.5 %), en el secundario o industrial, y 38.1 millones (64.1 %), en el terciario. El restante 0.7 % no especificó su sector de actividad económica. En el periodo abril junio de 2024, estas cifras fueron 6.2, 15.0 y 37.7 millones de personas, en ese orden.

De manera detallada, el comercio agrupó 19.8 % de la población ocupada y presentó un alza anual de 131 mil personas. La industria manufacturera, que concentró 16.1 % de la población ocupada, disminuyó en 118 mil personas. La agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca mostró un ascenso de 55 mil personas. En construcción participaron 7.8 % de las personas ocupadas y presentó una reducción anual de 226 mil personas. Los servicios diversos concentraron 10.1 % de las y los ocupados: el número de personas cayó en 101 mil. En los servicios sociales, con 8.3 % de las personas ocupadas, se registró un incremento de 12 mil personas. Los restaurantes y servicios de alojamiento, así como los servicios profesionales, financieros y corporativos agruparon, de manera individual, 8.2 % de las personas ocupadas: en conjunto, tuvieron un aumento de 229 mil personas frente al segundo trimestre de 2024. El resto de los sectores concentró 10.3 % de las y los ocupados.

Por posición en la ocupación

Si se observa a la población ocupada en función de la posición que guardó dentro de su trabajo, las y los trabajadores subordinados y remunerados agruparon a poco más de dos terceras partes del total (69.1 %). Lo anterior equivale a 41.1 millones: subieron en 59 mil personas respecto al segundo trimestre de 2024. Por su parte, 12.9 millones (21.6 %) trabajaron por su cuenta y sin emplear personal pagado: decrecieron en 141 mil personas; 3.5 millones (6.0 %) fueron propietarias o propietarios de los bienes de producción con personal a su cargo: ascendieron en 351 mil personas. Así también, 1.9 millones (3.3 %) no recibieron remuneración: disminuyeron en 156 mil personas.

Según sexo, en el segundo trimestre de 2025, el porcentaje de mujeres trabajadoras subordinadas y remuneradas fue de 69.4 % y el de hombres trabajadores subordinados y remunerados, de 69.0 por ciento. Lo anterior significó un alza de 156 mil mujeres y una caída de 97 mil hombres, con relación al segundo trimestre de 2024. Por su parte, las mujeres trabajadoras por cuenta propia constituyeron 22.4 % de las ocupadas y los hombres trabajadores por cuenta propia, 21.1 % de los ocupados. Hubo un descenso anual en mujeres de 102 mil y en hombres, de 39 mil.

Otras características ocupacionales

Durante el segundo trimestre de 2025 y en salarios mínimos equivalentes (base enero de 2025), 39.2 % de la población ocupada percibió hasta un salario mínimo. Siguió un 29.1 % que recibió más de un salario mínimo y hasta dos, y 17.7 % que no especificó su percepción. Según sexo, 46.5 % de la población ocupada de mujeres y 34.1 % de la de hombres obtuvieron hasta un salario mínimo.

La población ocupada desempeña una gran variedad de tareas que realiza con distinta intensidad. En el trimestre abril-junio de 2025, 6.6 % de las personas trabajó menos de 15 horas semanales y 24.0 %, más de 48 horas. Sin embargo, el mayor porcentaje de las y los ocupados (47.2 %) trabajó de 35 a 48 horas a la semana: subió 1.2 puntos porcentuales respecto al del segundo trimestre de 2024. En términos absolutos, significó un crecimiento de 793 mil personas. En promedio, en el segundo trimestre de 2025, la población ocupada trabajó 41.8 horas por semana.

La población ocupada también se puede caracterizar según el tamaño de la unidad económica en la que labora. Si solo se considera el ámbito no agropecuario —que abarcó 48.6 millones de personas—, en el trimestre de referencia, 23.6 millones (48.6 %) estaban ocupadas en micronegocios; 9.0 millones (18.5 %), en establecimientos pequeños; 5.8 millones (12.0 %), en grandes; 5.3 millones (11.0 %), en medianos, y 4.9 millones (10.0 %) se ocuparon en otro tipo de unidades económicas.

Entre el trimestre abril-junio de 2024 y el mismo lapso de 2025, la población ocupada en el ámbito no agropecuario disminuyó en 1.1 millones de personas. En los micronegocios se registró la caída más significativa, con 366 mil. Siguieron los establecimientos medianos y otro tipo de unidades económicas, con 345 mil y 164 mil personas menos, en ese orden

En el ámbito no agropecuario y al distinguir por sexo, el grupo de mujeres ocupadas bajó en 282 mil y el de hombres, en 773 mil. En el segundo trimestre de 2025, la ocupación de los hombres en los micronegocios, en establecimientos medianos y en otro tipo de unidades económicas fue la que más se redujo respecto al mismo trimestre de 2024 (290 mil, 244 mil y 120 mil, respectivamente).

Siguió la ocupación de mujeres en los establecimientos medianos (101 mil).