El balance anímico general de la población se ubicó en 5.4 en escala de -10 a 10, en junio de 2025. Además, 6.2% de la población obtuvo un balance anímico negativo

El balance anímico general es un indicador que resulta de restar las emociones negativas respecto a las positivas que experimentó una persona el día previo a la entrevista. En una escala que va de -10 a 10, un valor positivo refleja predominio de emociones favorables y sugiere mayor bienestar emocional. En junio de 2025, este indicador alcanzó un valor promedio de 5.4 entre la población urbana de 18 años y más.

Al observar la distribución de la población adulta por rangos de balance, 6.2 % presentó un balance negativo, es decir, valores por debajo de cero; 59.0 % reportó un balance positivo mayor que cinco, mientras que el 34.8 % se ubicó en el rango intermedio (entre cero y cinco).

La satisfacción con la vida en general alcanzó un promedio de 8.6 puntos,2 mientras que la satisfacción con la seguridad ciudadana se ubicó en 6.2.

Entre los enunciados de eudemonía, el mayor nivel de acuerdo se registró en soy una persona afortunada (9.4),2 y el menor nivel promedio en la religión es importante en mi vida (7.7).2

Estos resultados forman parte del Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) 2025. Su objetivo es generar información estadística regular sobre las dimensiones clave del bienestar subjetivo: la satisfacción, el balance anímico y la eudemonía. A partir de este año se incorporan dimensiones relacionadas, como dolor físico, salud mental, soledad y bienestar económico subjetivo. La información complementa otras mediciones del bienestar basadas en indicadores objetivos y constituye un insumo para el diseño y evaluación de políticas públicas.

El Módulo BIARE 2025 tiene como población objetivo a las personas de 12 años y más, con cobertura nacional para los ámbitos urbano y rural. Para la difusión de resultados, en este boletín se presenta un desglose específico de la población adulta de 18 años y más en el agregado urbano (conformado por 32 principales ciudades del país). Lo anterior da continuidad a la serie BIARE Básico, implementada desde julio de 2013.