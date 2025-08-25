Impulsan en el Congreso exhorto para que municipios elaboren o actualicen sus Atlas de Riesgos

– El punto de acuerdo fue presentado por el diputado Rafael Micalco

Desde Puebla

Para fortalecer la gestión del riesgo, prevenir desastres y proteger la vida e integridad de la población, el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez presentó un punto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y Concejos Municipales a elaborar o, en su caso, actualizar sus Atlas de Riesgos.

Lo anterior, para que los municipios estén mejor preparados ante cualquier emergencia y cuenten con un instrumento que les ayude a tomar decisiones responsables.

En el punto de acuerdo, se precisa que los Atlas de Riesgos sirven como base de conocimiento del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y a la infraestructura; además, son herramientas que permiten hacer una mejor planeación.

Como parte de la propuesta, se enfatiza que las autoridades municipales deben elaborar o actualizar dicho instrumento, pues con ello sabrán qué zonas son vulnerables a inundaciones, sismos, deslaves, incendios u otros desastres.