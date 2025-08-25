Video: A favor de Lilia Cedillo, el 1er día de auscultación en la BUAP

Concluye primer día de Auscultación de la BUAP

María Huerta

El primer día del proceso de auscultación para la designación del titular de la rectoría de la BUAP en el periodo 2025-2029 concluyó con más de 39 manifestaciones de apoyo aaspirantes.

Provinieron de grupos representativos de diversas facultades, así como de personal, la mayoría a favor de Lilia Cedillo para la reelección.

La primera jornada, la Comisión de Auscultación reportó una participación activa y ordenada de la comunidad universitaria, señaló el presidente Jorge Luis Castillo Durán

Mañana se espera mayor participación, toda vez que es el último día para presentar propuestas.