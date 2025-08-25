2025, el PEOR año de la década en Puebla capital por la cantidad de delitos: FGE

DEBATE

La realidad es necia, tozuda y ni siquiera la falsa y mañosa narrativa de funcionarios y/o políticos puede con ella.

Si la gente que vive en Puebla capital se siente vulnerable ante la violencia e inseguridad y piensa que la capital del estado se encuentra en una ola irrefrenable de criminalidad…¡es porque es cierto y así lo demuestran las cifras de la Fiscalía General del Estado!: En Puebla capital, percepción de inseguridad aumentó 9% entre marzo y junio

Los números no mienten: Entre enero y julio del 2020, cuando la multicriticada y derrotada en las urnas Claudia Rivera Vivanco era presidenta municipal de Puebla , el total de delitos en la Angelópolis fue de 9070, menos de la mitad de los ¡20 mil 500 ilícitos! denunciados formalmente ante la FGE en la Angelópolis “imparable” del actual edil, José Chedraui Budib.

No, tampoco era cierto que cuando Rivera Vivanco gobernaba la capital del estado estuviéramos en el paraíso, ya que en el 2020 se registraron 104 homicidios dolosos, la tercera cifra más alta de la década actual, solamente debajo de los 121y 107 denunciados en el 2024 y 2022, respectivamente, durante el interinato del inepto y mal improvisado Adán Domínguez Sánchez y el primer año de gestión del aliancista Eduardo Rivera Pérez.

Pero las cifras de la FGE DEMUESTRAN que en Puebla capital vivimos EL PEOR AÑO de la década en criminalidad e inseguridad pública, al menos en los primeros 7 meses del año, de enero a julio del 2025: Asesinaron a un hombre en Bosques de San Sebastián, en Puebla capital

CRIMINALES, LOS VERDADEROS “IMPARABLES” DE LA DÉCADA

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) en Puebla capital, Félix Pallares Miranda, puede decir misa e interpretar como quiera sus presuntos “datos”, para tratar de convencer a la ciudadanía de que todo está bien y que los delitos –según él –muestran una tendencia a la baja: Pepe Chedraui destaca resultados en seguridad para una ciudad con paz y protección

Pero, insisto, la realidad es ABRUMADORA y datos de la FGE corroboran lo que la gran mayoría de poblanos sentimos: Que la ciudad PADECE una ola de violencia e inseguridad muy superior a los resultados REALES de la SSC, como quedó demostrado el pasado fin de semana, que la delincuencia aventó dos cadáveres ¡en pleno Centro Histórico!: ¡El colmo!: Avientan dos cadáveres en pleno Centro Histórico de Puebla capital

Durante la actual década, los delincuentes han sido los ÚNICOS IMPARABLES en la Angelópolis. Como ya se señaló, entre enero y julio del 2020 se denunciaron 9 mil 70 delitos, un año después la cifra se elevó a 16 mil 511, en 2022 llegó a 18 mil 641, en 2023 tuvo otro aumento al quedar en 18 mil 864.

En esos mismos meses, pero del 2024, el total de crímenes registrados FORMALMENTE en Puebla capital disminuyó un poco, 18 mil 538, pero este año se disparó hasta los 20 mil 500: Hombre herido tras violento asalto a transporte público en Puebla capital

MENOS HOMICIDIOS DOLOSOS, PERO MÁS SECUESTROS, ROBOS Y ATAQUES SEXUALES

Tal vez por el daño y/o morbo que generan, los homicidios dolosos son los delitos que más conmueven, llaman la atención y alarman. Pero este año no ha sido particularmente malo en dicho rubro durante la década, ya que los 99 incidentes denunciados son menos que los 121 registrados el año pasado, los 107 de Eduardo Rivera en 2022 y los 104 de Claudia Rivera en 2020.

Los años MENOS MALOS para Puebla capital respecto a asesinatos intencionales fueron 2021 y 2023, con 65 y 81 casos, respectivamente. Incluso, este 2025, la ciudad también acumula un menor número de feminicidios, con 2 querellas, mientras en 2021 y 2023 hubo 9, el año pasado se denunciaron 8 y en el 2020 el dato fue de 7: Recuento histórico: San Martín Texmelucan, Xicotepec, Puebla capital y Atlixco, municipios del estado con más feminicidios de 2019 a la fecha

Pero crímenes de alto impacto, que lastiman en demasía a la sociedad, como los secuestros, ataques sexuales y robos, sí andan IMPARABLES, rompiendo récords históricos, sin que ningún discurso o promesa de político y/o funcionario logre controlarlos: ¡Imparable violencia en Puebla capital y Cuautlancingo: Linchan a dos en El Nopalito!

De acuerdo a datos de la FGE, de enero a julio de este año Puebla capital registró 12 secuestros, entre extorsivos, exprés, para hacer daño, etc. Este número es el PEOR en la década, porque supera al DOBLE a los denunciados en 2020 y 2021, cuando se denunciaron 6 casos y dichas cifras eran las más elevadas hasta ese momento.

PUEBLA, LA CIUDAD DE AGRESORES SEXUALES Y RATEROS IMPARABLES

La Angelópolis también rompió récord en delitos sexuales de todo tipo (violaciones simples y equiparadas, acoso, abuso, hostigamiento, etc). En lo que va del 2025, entre enero y julio, se colocaron 1052 denuncias por este crimen, mucho más que las 583 contabilizadas en 2020, las 745 del año pasado y hasta los 958 de 2023, que tenía el PEOR número…hasta ahora: Vinculados a proceso tres presuntos responsables de violación

Si los delincuentes sexuales andan imparables en la capital del estado, los rateros no se quedan atrás, ni mucho menos. En el lapso ya especificado, las querellas por este delito durante este año sumaron 8 mil 965 expedientes ante la FGE, más del doble de las 4 mil 400 del 2020, las 6 mil 963 de 2021, las 7554 en 2022, las 8 mil 201 de 2023 y las 8 mil 41 de 2024.

Si los números no mienten, los casi 9 mil hurtos denunciados en los primeros 7 meses del 2025 son el PEOR REGISTRO en la historia de la ciudad y demuestran que la delincuencia no solamente anda sin freno, sino que ya no respeta nada, ni siquiera las escuelas: Denuncian robo dentro de la escuela secundaria técnica 74 de Puebla capital

Los datos no mienten y, en lo que respecta a la capital del estado, ratifican que vivimos EL AÑO MÁS MALO respecto a inseguridad, delincuencia y violencia contra el ciudadano común y corriente. Y no hay señales reales, concretas, de que en el corto plazo algo vaya a mejorar, así que ¡sálvese quien y como pueda!.