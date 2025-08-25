EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

Algo que mucho se ha criticado desde el 2018, cuando a Puebla llegaron un grupo de fuereños enviados por la televisora del Ajusco, apalancados por un supuesto dueño, que seguro les vendió la idea de que era una especie de héroe nacional en el estado de Puebla y que todo mundo lo querría, que la sociedad poblana se iba a comer el cuento de que en realidad había comprado el equipo, ha sido el tema de la identidad, eso que se ha venido perdiendo día a día, semana a semana y torneo a torneo.

¿Hace cuantos años que, el ahora llamado Club Puebla, no tiene o cuenta con un referente?

Al día de hoy, difícilmente sabemos el nombre de algún jugador y ya de reconocerlos en la calle ni hablamos.

Sin embargo, aún y cuando la gente asiste de manera minoritaria al Estadio Cuauhtémoc, la verdad es que en el entorno social del Puebla la situación del equipo importa e importa mucho.

Es por eso que, con la llegada de Hernán Cristante al banquillo de la franja, arriban dos ex jugadores del equipo camotero que tuvieron momentos buenos y que incluso jugaron en la época de ‘Chelis’, me refiero a Joaquín ‘Morocho’ Velázquez y Marco Capetillo, quienes vienen a darle ese toque de identidad tan añorado y criticado por la afición poblana.

Cristante viene por su ‘Last Dance’, sabedor de que una mala actuación de su equipo podría terminar con su carrera como Director Técnico y que por el contrario, si saca al equipo del ‘fango’ en el que se encuentra se revaloraría y podría tener aún mercado en el fútbol nacional.

Su firma por los próximos tres meses dice mucho, pues si le salen las cosas podría seguir, lo cual suena más a una buena apuesta, que lo comprometerá, de tal manera, que no tendrá tiempo que perder y vendrá a lo que urge.

Será quizás por eso que rescató de última hora a Bryan Garnica y a Ángel Robles, para tener más opciones disponibles y enfrentar lo que resta del torneo con más parque, sobre todo en la delantera.

También ayer (domingo) se supo por parte del periodista deportivo Omar Cuautle la posible llegada del chileno mediocampista ofensivo Angelo Araos, con antecedente necaxista en el año 2023 y que vendría a cubrir el hueco dejado por Lucas Cavallini.

Se dice que padeció al igual que el canadiense rotura de ligamentos cruzados, pero que viene ya recuperado, veremos qué resulta, por lo pronto reportó de inmediato y ya estuvo en la concentración del equipo en CDMX previo al encuentro frente a los Pumas de la

UNAM.

¿QUÉ SABE CHELIS?

Llamó mi atención unas declaraciones vertidas por José Luis Juan Sánchez Solá, actual Rector de la Universidad del Deporte en el Estado de Puebla, a un medio importante de Miami en la unión americana, donde aseguraba que, en poco tiempo, el equipo camotero cambiaría de manos, al menos de manera administrativa y que la televisora mantendría el control de las transmisiones.

En entrevista para el programa EN LÍNEA DEPORTIVA argumentó que para el Gobernador Alejandro Armenta, el deporte es prioridad en este sexenio y que no podría entenderse un estado en progreso deportivo con un equipo profesional como el Club Puebla, el cual se encuentra en un marasmo y abandono terrible desde hace algunos años.

¿Qué sabe ‘Chelis’ que los aficionados poblanos no sabemos?

¿Acaso se tiene algo ya tratado en las más altas esferas del fútbol mexicano?

¿Los tres meses de contrato de Cristante significan algo?

Acaso se podría dar el caso de que la televisora lo diera en comodato o renta y que se pueda realizar un movimiento para mejorar, lo que todos sabemos que sucede al interior del club, donde sabemos se encuentra enquistado un crepúsculo de ladrones, que poco o nada les interesa el equipo y que desde hace años sólo se han llenado los bolsillos a costa del equipo, de desbaratar lo poco bueno que quedaba en la institución.

Aún y cuando gente como Saucedo y Rafa ‘Chiquis’ García han llegado con las mejores intenciones, no ha sido fácil deshacerse del verdadero ‘cáncer’ del equipo encabezado por Ro(b)a, sus ‘pirujas’ y lo que queda de los 40 ladrones.

Me vuelvo a preguntar: ¿qué sabe ‘Chelis’ que los demás poblanos no sabemos?

Esa pregunta la va a contestar el tiempo.

Nosotros le deseamos, por lo pronto, la mejor de las suertes a Cristante, Velázquez y Capetillo, pues si a ellos les va bien, a toda la afición poblana también.

Nosotros como siempre veremos y diremos.

Hasta la próxima.

