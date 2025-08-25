Obtuvo la FGE vinculación a proceso de tres personas presuntamente responsables de privar de la vida a un hombre en la colonia Bosques de Manzanilla

Staff/RG

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Laura Elizabeth N., Iván N. y Haziel Iván N., por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de un hombre en la ciudad de Puebla.

Los hechos ocurrieron el 15 de julio de 2025, cuando la víctima se encontraba en la avenida Acueducto y la Privada Canal de la Luz, en la colonia Galaxia Bosques de Manzanilla. En ese lugar, los ahora imputados presuntamente lo agredieron de forma verbal y física, y posteriormente lo lesionaron en el abdomen con un objeto punzocortante. A consecuencia de las heridas, la víctima perdió la vida.

Derivado de las investigaciones, se logró identificar y detener a los presuntos agresores, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control calificó de legal la detención, formuló imputación por el delito de homicidio calificado y dictó vinculación a proceso en contra de los tres señalados, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.