Grabaron el capitulo número 150 de la exitosa serie de comedia “40 y 20”

Por Mino D’Blanc

Durante la tarde del viernes 22 de agosto se realizó la grabación del capítulo número 150 de la exitosa serie de comedia “40 y 20”, producida ejecutivamente por el experimentado Gustavo Loza.

Estuvieron presentes Jorge “El Burro” Van Rankin, Armando Hernández, Roberto Palazuelos, Begoña Narváez, Bruno Loza, Luis Fernando Peña, Carlos Espejel y Yare Santana, quienes forman parte de las temporadas 13 y 14 de este divertido sitcom y que se transmitirán próximamente por “las estrellas”.