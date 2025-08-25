Triunfo mexicano en INDY NXT, Salvador de Alba Jr. conquistó Milwaukee

Staff/RG

West Allis, Wisconsin, a 24 de agosto de 2025.- Llegó la victoria para el mexicano Salvador de Alba Jr. en la INDY NXT, primera para él en el campeonato de desarrollo de IndyCar junto al Andretti INDY NXT, al dominar el óvalo de Milwaukee.

El intenso trabajo del piloto jalisciense de Andretti INDY NXT, Salvador de Alba Jr., rindió frutos con un fin de semana redondo en el campeonato semillero de IndyCar, en donde se encuentra teniendo su primer año como parte de este equipo.

Desde el inicio, la velocidad en el monoplaza #27 Grupo Indi- Red Cola- Z Motors sería clave, logrando su mejor sesión de calificación para tomar el segundo sitio de salida para la competencia.

El domingo por la mañana, arrancaría la carrera a 90 vueltas para el del Andretti INDY NXT, tomando la punta con un rebase desde los primeros minutos, logrando marcar el ritmo desde ese momento hasta la caída de la bandera a cuadros, para obtener así su primera victoria, triunfo mexicano de Salvador de Alba Jr. en INDY NXT, que le permitirá seguir avanzando en la tabla general.

Salvador de Alba #27 Grupo Indi-Red Cola-Z Motors:

“Muy contentos con el resultado de hoy, logrando el primer triunfo del año y de mi carrera en una pista que tiene muchos recuerdos para mí, en donde Michel Jourdain Jr. ganó su primera carrera y yo haciendo lo mismo”.

“Fue un fin de semana en donde logramos muchas cosas, calificando en primera fila, con récord de pista en la primera vuelta. Muy agradecido con todo el equipo, con Andretti, con Grupo Indi, con todos los que hacen posible este proyecto, estoy seguro que esto nos servirá mucho para los planes del año entrante”.

Salvador de Alba continuará su participación con el Andretti INDY NXT, el próximo 31 de agosto, cuando INDY NXT llegue a Nashville, gran final de la temporada 2025.