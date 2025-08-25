Jorge Calvo es monarca absoluto de peso mosca al vencer a “Niño Azteca” de LUX Fight League

Staff/RG

Se impone por decisión unánime en batalla estelar de LUX 054

El artemarcialista costarricense, Jorge “Georgie” Calvo, se convirtió en monarca absoluto de peso mosca de LUX Fight League, al derrotar por decisión unánime al chihuahuense Luis Iván “Niño Azteca” Rodríguez, en la pelea estelar de LUX 054 presentada por AMISTAD, Industronic, VINSSA y U Rent It que se llevó a cabo en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Con este resultado, el centroamericano llegó a 20 victorias en su carrera profesional, la cual también registra seis derrotas y cero empates, además de que se convirtió en el exponente con el más largo reinado en la división y en la historia de la compañía de Artes Marciales Mixtas (MMA) más importante de Latinoamérica.

Por su parte, Rodríguez sufrió su segundo revés en el ámbito profesional, que tiene registro de nueve éxitos y ninguna igualada.

El combate inició con un clinch de parte de ambos exponentes, los cuales comenzaron a conectar sendos golpes sobre la humanidad de su rival pegados a la jaula ante la mirada de Édgar López, tercero sobre el octágono.

Posteriormente, Calvo llevó a la lona a Rodríguez, quien, sin embargo, salió de la posición, aunque sólo por unos instantes, porque nuevamente el costarricense se llevó al piso al chihuahuense, donde buscó acabar con la contienda.

En el segundo asalto se volvieron a ir al piso y el ahora monarca absoluto se quejó de una patada indebida de parte del mexicano, por lo cual, el pleito se detuvo unos instantes.

A continuación, Jorge Calvo intentó aplicarle la guillotina a “Niño Azteca”, luego de por enésima vez lo llevó a la lona, pero el mexicano escapó de ello y volvieron a enfrentarse a pie en el medio de la jaula.

Ya con el mexicano sangrando profusamente de la nariz, el centroamericano derribó a su oponente para aplicarle un severo castigo que fue mermando su capacidad física de manera importante.

En el cuarto episodio, el oriundo de San José, Costa Rica, siguió con su dominio sobre el octágono encaminándose a defender por quinta ocasión con éxito el cetro de las 125 libras.

En el último capítulo, Jorge montó a Luis Iván intentando acabar la pelea con su especialidad, sin embargo, el oriundo de la capital de Chihuahua escapó por unos momentos del piso, al que se fueron otra vez para después intercambiar golpes de pie al centro del octágono.

Las tarjetas de los tres jueces favorecieron al término de los cinco rounds a Jorge Calvo.

“Una noche muy buena, gracias por esta guerra. Hoy con esta pelea comprobé que tengo el mejor preparador físico del mundo, somos los mejores y yo soy el mejor de las 125 libras a nivel mundial”, expresó Calvo Martin, quien vistió pantaloncillo en color negro, al finalizar el combate.

“Quiero probarme contra los mejores del mundo, es lo que viene para mí, no sé si alguien importante vio esta pelea, pero si es así o alguien lo conoce, quiero estar en UFC”, apuntó el costarricense de 33 años.

En tanto, en la batalla coestelar, el coahuilense Paulino Siller (16-3-0) derrotó por decisión unánime al regiomontano Kike González (13-6-0), en combate por el peso mosca.

Lo propio hizo en su debut en LUX Fight Laegue, el ecuatoriano Aarón “Tommy Gun” Cañarte (11-3-0) frente al costarricense Jefferson “Cuijen” Vargas (5-2-0), en pelea por las 145 libras.

Por su parte, el tabasqueño César Vázquez (7-5-0) venció por nocaut al regiomontano Alán “Halcón” Castro (6-5-0), en pleito por las 135 libras.

Y en el enfrentamiento que abrió la velada principal, el regiomontano Denylson Martínez (3-0-0) ganó por decisión unánime a su coterráneo Franco Varessy (2-1-0), en peso mosca

El próximo evento de LUX Fight League (LUX 055) se realizará el próximo 26 de septiembre en Guadalajara, Jalisco, teniendo en el plato estelar la contienda entre el local Anuar “Tarzán” Aburto ante el capitalino Antonio “Thunder” Suárez por el cinturón mundial de peso welter.