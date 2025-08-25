La seguridad no se impone, se teje con la ciudadanía: Georgina Ruiz Toledo

Regidora de Seguridad en Puebla advierte que la violencia ha aumentado por un rezago de casi 20 años y llama a fortalecer la organización comunitaria.

Maricela Allende

Puebla, Pue. – La inseguridad en la capital poblana no solo es una percepción, sino una realidad que se ha agravado en los últimos años debido a un rezago acumulado de casi dos décadas advirtió la doctora en Gobierno y Política, Georgina Ruiz Toledo, regidora presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia del H. Ayuntamiento de Puebla.

“Puebla capital vive una realidad de abandono en seguridad desde 2006. Eso nos ha hecho convivir con un mercado de la ilegalidad cada vez más diversificado y con una sociedad fragmentada”, señaló en entrevista.

Ruiz Toledo explicó que uno de los principales problemas ha sido la falta de continuidad en los programas de seguridad pública. Si bien han existido proyectos exitosos, la mercantilización de la seguridad —cuando dejó de verse como un derecho humano y comenzó a ser tratada como un negocio— debilitó la cohesión social y alejó a las instituciones de la ciudadanía.

Respecto a las zonas más afectadas, la regidora consideró que toda la ciudad enfrenta riesgos, pero subrayó que el Centro Histórico y las juntas auxiliares presentan los problemas más graves. No obstante, destacó la organización comunitaria como un factor de esperanza:

“La buena noticia es que hay comunidad. Los vecinos se organizan, pero cuando la autoridad está presente se motivan más y se comprometen”.

En cuanto al estado de fuerza, Ruiz Toledo reconoció que la ciudad cuenta con 2,300 policías activos, una cifra insuficiente: “Necesitamos el doble. Además, hay rotación constante por incapacidades, vacaciones o retiros, lo que vuelve aún más complejo cubrir la demanda de seguridad”.

También señaló que las condiciones laborales de los policías deben mejorar. Aunque recientemente hubo un ajuste salarial, insistió en que no se puede exigir excelencia a un policía que gana 8 mil pesos mensuales:

“Un policía debe percibir al menos 15 mil pesos con prestaciones dignas. Arriesgan su vida todos los días, no podemos pedirles más si no les damos mejores condiciones”.

Sobre los casos de corrupción en la corporación, la regidora aclaró que las investigaciones para detener a mandos coludidos con la delincuencia fueron producto de una estrategia articulada entre municipio, estado y federación. Recordó que cada mes son sancionados o dados de baja en promedio 10 policías, aunque muchos expedientes corresponden a años anteriores.

Pese a los desafíos, la regidora subrayó que la capital vive un momento de mayor coordinación interinstitucional y que es necesario dar tiempo a los programas actuales para que rindan frutos:

“La teoría dice que se requieren al menos 10 años para evaluar a fondo una política pública. Pero en el corto plazo debemos ver si la aguja empieza a moverse en la dirección correcta”.

Finalmente, Ruiz Toledo reiteró que la seguridad no puede construirse solo desde el gobierno, sino también desde la sociedad organizada:

“La seguridad se coproduce, así como se ha producido la violencia. Se teje con comunidad, con familias, con vecinos y con autoridades cercanas. No se impone desde arriba; se construye con la ciudadanía”.