Cierran autopista México-Tuxpan por accidente de pipa

Abelardo Domínguez
Esta noche de domingo 24 de agosto a las 20:00 horas se registró aparatoso accidente entre una pipa y un tráiler doble remolque caja seca, que dejó bloqueada la autopista México Tuxpan, a la altura del kilómetro 155 cerca del tercer túnel.
El exceso de velocidad y la falta de pericia bajo estas condiciones climáticas de lluvia constante provocan demasiados accidentes.
You may also like
-
Patrulla de Huauchinango cayó a un barranco
-
Regresan a clases docentes en Puebla con el Consejo Técnico
-
Imparte Herpetario de la FCB BUAP capacitación para manejo de organismos vivos en CU2
-
Entrega Tonantzin Fernández carpetas de protección civil a CAIC’s del municipio
-
Video: Feligrés sufre infarto durante la misa en catedral