Cierran autopista México-Tuxpan por accidente de pipa

Abelardo Domínguez

Esta noche de domingo 24 de agosto a las 20:00 horas se registró aparatoso accidente entre una pipa y un tráiler doble remolque caja seca, que dejó bloqueada la autopista México Tuxpan, a la altura del kilómetro 155 cerca del tercer túnel.

El exceso de velocidad y la falta de pericia bajo estas condiciones climáticas de lluvia constante provocan demasiados accidentes.