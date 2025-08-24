Patrulla de Huauchinango cayó a un barranco

Solo una policía lesionada

Abelardo Domínguez

Se reporta que una patrulla de Seguridad Pública de Huauchinango cayó a un barranco en la entrada al municipio, cerca de la agencia Chevrolet.

En la carretera federal México-Tuxpan, entre la gasolinera y las agencias de vehículos en la colonia El Potro.

Una patrulla de la policía municipal de Huauchinango habría golpeado a una camioneta particular, cayó al fondo del barranco después del percance.

Hasta el momento, los hechos no se han confirmado oficialmente, ya que la patrulla se encuentra en el barranco. Y el otro vehículo involucrado está en la carretera.

La zona fue cerrada al tránsito vehicular mientras se realiza el rescate y verificación.