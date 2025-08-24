Regresan a clases docentes en Puebla con el Consejo Técnico

María Huerta
Del 25 al 29 de agosto la secretaría de Educación Pública (SEP), llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar Fase Intensiva.
Por ello, mañana 25 de agosto, más de 63 mil docentes de Educación Básica regresarán a las escuelas.
De acuerdo al calendario del ciclo escolar 2025-2026, comienza el 1 de septiembre de 2025 y finalizará el 15 de julio de 2026.
Establece 185 días de clases para educación preescolar, primaria y secundaria y 190 días para educación Normal.
