Mario Barajas, Teófilo de Jesús Martínez y Eleocundo acumulan quejas ciudadanas durante la visita de Idamis Pastor a Huauchinango

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Idamis Pastor Betancourt generó buenas expectativas y esperanzas en el inicio de las jornadas “La Fiscalía te Escucha” durante su visita a Huauchinango, ya que su antecesor en el cargo, Gilberto Hidalgo Viguera, prometió varias veces acudir a escuchar las quejas y peticiones de la gente, pero NUNCA cumplió.

Durante la larguísima gestión de Higuera Bernal, se generaron vicios, compromisos, intereses que la nueva administración tendrá que combatir. Incluso, en octubre del 2023, se dijo que el ex fiscal iría a Huauchinango, para escuchar y atender a la ciudadanía, pero se aventó la puntada de no acudir a la Casa de Justicia, sino de llegar de paso a comer en el restaurante “El Carboncito Norteño”: Higuera Bernal deja plantadas a víctimas de delitos y quejosos en Huauchinango

En contraste, la actual titularde la Fiscalía General del Estado (FGE) no solamente asistió, sino que lo hizo puntual, con buena actitud hacia la gente, a la que atendió, escuchó y se comprometió a resolver personalmente las múltiples quejas de víctimas y litigantes contra el personal. Los más señalados fueron los ministerios públicos del área de la FEIDAI, como Mario Barajas, que lleva asuntos culposos.

También el del rubro de robo de vehículos, Teófilo de Jesús Martínez Olvera y Eleocundo Pérez González, enlace de la FIR, recibieron cuestionamientos y denuncias: Otra queja ante Derechos Humanos contra Eleocundo Pérez, MP de Metlaltoyuca

LA PROMESA DE CAMBIO

Pastor Betancourt afirmó su intención de una FGE cercaba a la gente y, como ya se dijo, se comprometió a investigar y resolver todos los señalamientos e inquietudes. Admitió que, en ocasiones, en Puebla capital se enteran de las inconformidades a través de los medios de comunicación o redes sociales: Lamentables deterioro y abandono en Casas de Justicia de la Sierra Norte de Puebla

Explicó que el programa “La Fiscalía Te Escucha” tiene el objetivo de escuchar quejas de las víctimas y abogados, para darles una mejor atención, terminar con los malos manejos, omisiones y abusos de los Ministerios Públicos, sobretodo en el área de FEIDAI. Inclusive, aseguró tener conocimiento de la situación y trabajar en ella.

Finalmente, destacó que desde que asumió el cargo realiza cambios en varios rubros de la dependencia, para dar una mejor atención a la ciudadanía que busca JUSTICIA. Así que la visita de Idamis Pastor a Huauchinango fue positiva, exitosa, aunque generó expectativas, que solamente el tiempo definirá si se cumplen:Idamis Pastor y el podrido aparato estatal de justicia en la Sierra Norte

TONANTZIN FERNÁNDEZ, AL RESCATE DE LA FERIA DE SAN PEDRO CHOLULA

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, acabó con el lucro inmoral e ilegal de la feria. Me explico: En ediciones pasadas, el ayuntamiento concesionaba algunos espacios a supuestos promotores o intermediarios, que luego los revendían, es decir, pagaban 6 mil pesos y los asignaban a 20 mil o más, sin que el municipio se diera por enterado

Tonantzin Fernández acabó con la PRIVATIZACIÓN SIMULADA de este evento, se les da a los comerciantes un trato directo, con mayor limpieza y seguridad que antes: Feria San Pedro Cholula 2025, sin privatización, reitera el ayuntamiento

Los detractores políticos de la edila arguyen que el costo se ha elevado, pero no toman en cuenta que, tal vez, efectivamente los ayuntamientos anteriores cedían espacios con menores costos A INTERMEDIARIOS, que –como ya se señaló – los triplicaban. Por lógica, cuando la feria de San Pedro era privada, el precio para losVERDADEROS COMERCIANTES aumentaba estratosféricamente.