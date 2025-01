Idamis Pastor y el podrido aparato estatal de justicia en la Sierra Norte

DEBATE

Dudo que el ex titular de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, haya permitido –a pudriera el aparato estatal de justicia en la Sierra Norte de Puebla, pero así lo hizo, cuando él y sus funcionarios toleraron el abandono de las casas de justicia, que fueran usadas como salones de fiestas, la huevonería y/o incompetencia de infinidad de ministerios públicos, etc.

Durante varios años, nuestro corresponsal en la Sierra Norte, Abelardo Domínguez, documentó el olvido, la corrupción, apatía, indiferencia e ineficiencia del sistema de justicia en esa región de la entidad, pero Higuera Bernal no pudo o, simplemente, no quiso resolver nada: Otra más de las “instituciones de justicia” en la Sierra Norte: Lo machetean y MP se niega a atenderlo.

Incluso, el pasado 13 de diciembre, en un supuesto “Pueblo Mágico”, como Huauchinango, con absoluta impunidad agentes ministeriales se autofestejaron su “navidad” ebrios y con disparos al aire: Otra más de ministeriales

Pero no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla y hoy, esperemos que para bien de la entidad, la FGE tiene una nueva titular, Idamis Pastor, designada por el Congreso local el pasado 20 de diciembre: Video: Idamis Pastor Betancourt, nueva fiscal general de Puebla

ABANDONO, INEFICACIA, CORRUPCIÓN, HUEVONERÍA, ETC

Ojalá Idamis Pastor Betancourt tenga éxito donde su antecesor fracasó, como en todo el norte de la entidad, donde el sistema de justicia está –literalmente- podrido. Su llegada genera esperanza en los ciudadanos de dicha zona de Puebla, quienes esperan que RESCATE las casas de justicia de Chignahuapan, Zacatlán, Huauchinango, Xicotepec y ponga orden en el personal.

Hace años que un titular de la FGE no visita estos presuntos lugares de impartición de justicia, lo que ha provocado oficinas abandonadas en Ahuazotepec, Metlaltoyuca. Otra queja recurrente es la prepotencia, huevonería e incapacidad permanentes de agentes ministeriales, que convirtieron sus lugares de trabajo en salones de fiesta: Agencias del Ministerio Público en la Sierra Norte, convertidas en salones sociales

También es necesario que la nueva fiscal estatal haga una REINGENERÍA TOTAL en su personal, como el caso del ministerio público de Zacatlán, Fernando Salazar Lucio, que ¡en un solo día acumuló tres denuncias!: MP de Zacatlán permite impunidad de presunto homicida imprudencial PLENAMENTE IDENTIFICADO

¿TENDRÁ EL CORAJE DE DESECHAR LAS MUCHAS MANZANAS PODRIDAS?

Su colega de Ahuazotepec, Eleocundo Pérez González, nunca está en sus oficinas, sino que se la pasa durmiendo en su camioneta e, incluso, durante la pasada campaña electoral se dio el lujo de BOTAR el trabajo y alquilarse como candidato, aunque, como era de esperarse, PERDIÓ: Otra queja ante Derechos Humanos contra Eleocundo Pérez, MP de Metlaltoyuca

Otro expediente al que Idamis Pastor debe ponerle un énfasis especial es el de Laura Guadalupe Garrido Vega, que también acumula quejas y denuncias por prepotencia y corrupción, pero –de manera sospechosa y alarmante – fue premiada por Higuera Bernal con la visitaduría en el área de Xicotepec, donde abundan las denuncias de que los MPS no trabajan: Oficinas cerradas y personal déspota, MALTRATA la FGE a ciudadanos en Xicotepec y Ceiba

La gente de la Sierra Norte que padece la OBLIGACIÓN y DESGRACIA de tener que tratar con el aparato estatal de justicia se pregunta si la nueva fiscal tendrá el coraje de investigar y DESECHAR las muchas manzanas podridas, que convierten en un VERDADERO MARTIRIO el acudir y/o esperar que se apliquen las leyes en dicha región.

MARGARITO DE LA ROSA, CON TODO EN AMOZOC

Uno de los presidentes que – lejos de poner pretextos o culpar al pasado por todos los problemas de su municipio- inició con todo su administración es el de Amozoc, Severiano de la Rosa, mejor conocido como Margarito, quien este martes tendrá un evento importante para los niños y la cultura vial.

Desde el principio, Margarito de la Rosa asumió como prioridades la seguridad pública y dotar de agua a la gente, dos de los grandes déficits del ayuntamiento anterior encabezado por su hermano, el tristemente célebre y desechable Mario. Por ende, desde los primeros días de su gestión, el ACTUAL edil de Amozoc logró que elementos de la Marina coadyuven a proteger las vidas y patrimonios de la gente con el operativo Centinela: Arriban elementos de Marina a Amozoc; Severiano de la Rosa les da la Bienvenida

También comenzó la ampliación de la línea de distribución de agua potable y varios proyectos para reconstruir el tejido social de la ciudad, como rescatar la biblioteca, gestionar un hospital, etc: Amplía Severiano de la Rosa principal línea de distribución de agua potable en Amozoc

Sin quejarse ni poner pretextos por cómo encontró la ciudad o el ayuntamiento, Severiano de la Rosa aplica programas para RESCATAR Amozoc del olvido, indiferencia, corrupción y apatía provocados y/o tolerados por las administraciones anteriores: Impulsan en Amozoc el arte y la cultura con presentación de danza en zócalo