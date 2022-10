Otra más de las “instituciones de justicia” en la Sierra Norte: Lo machetean y MP se niega a atenderlo

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Hace pocos días, el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad reformas constitucionales al Poder Judicial, que, desde hace muchos años, carga severas deficiencias.

Pero las fallas, omisiones, abusos y corrupción no solamente están en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sino que también la Fiscalía General de Justicia (FGE) arrastra vicios, como el que le toca sufrir a Patricio Téllez, que fue atacado, macheteado, perdió un dedo y la movilidad de los demás, pero a quien el MP de la Meza de Metlaltoyuca, Eleocundo Pérez González, se niega atender o lo hace a regañadientes, porque no lo mataron.

Fue macheteado y la Fiscalía General de Justicia FGE le niega la oportunidad de justicia, así se puede resumir el calvario de Patricio Téllez, quien exige empatía, atención de las autoridades, luego de que hace casi dos meses fuera agredido con un machete por otro sujeto que lo hirió gravemente en Pantepec.

Mi compañero corresponsal en la Sierra Norte, Abelardo Domínguez, ha documentado desde hace tiempo innumerables fallas, malos tratos, incompetencia y demás tanto de personal del TSJ como de la FGE e, incluso, hace pocos días sufrió un aberrante intento de censura cuando le prohibieron entrar a Casa de Justicia Huauchinango, pese a que es un edificio PÚBLICO: Niegan la entrada a Casa de Justicia Huauchinango a corresponsal de este medio

COMO NO ESTÁS MUERTO, NO TIENES DERECHO A EXIGIR JUSTICIA: MP DE METLALTOYUCA

Así que, como lo demostró la recién aprobada reforma al Poder Judicial, es muy claro que las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia en el estado necesitan una renovación A FONDO Y URGENTE, no solamente por la insuficiente infraestructura en sus instalaciones, sino –principalmente- porque su personal es incapaz, flojo y/o se la pasa en fiestas en lugar de trabajar: Acusan de discriminación al MP de Huauchinango

En este contexto se da el caso de Patricio Téllez, pero es mucho peor, debido a que fue herido de muerte y llevado al Hospital General de Huauchinango, donde se inició la carpeta de investigación, luego de que un agente ministerial acudiera a recabar la información sobre el ataque y las lesiones a la víctima.

Hasta ahí todo transcurría con normalidad y hasta se diría que las instituciones funcionaban, pero luego ha sido un auténtico peregrinar, pues aparentemente nadie sabe dónde está la carpeta de investigación, toda vez que el agraviado ha acudido a la Meza de Metlaltoyuca, luego de que a dicha agencia del Ministerio Público le toca el asunto, pero ha sido tratado de muy mala manera por el MP Eleocundo Pérez González.

Incluso, dicho “funcionario público” ha dicho al agraviado que para él “eso no es un delito, que si fuera delito no estuviera platicando con él”, pese a que el hombre estuvo a punto de morir desangrado y, como ya se dijo, perdió un dedo, la movilidad de otras extremidades de las manos izquierda, derecha y, por si fuera poco, también tiene muchas secuelas y no sabe si se recuperará, debido a que fueron dañados tendones y nervios, según el reporte médico luego de estar más de un mes internado.

A VER SI DERECHOS HUMANOS INVESTIGA EL ASUNTO Y SANCIONA AL MP SEÑALADO

Por estos hechos, el agraviado Patricio Téllez Marcos ha recurrido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde puso una queja en contra del MP Eleocundo (así se llama, pero no es culpa de la víctima), Pérez González, ya que teme por su vida y la de su familia, puesto que no le quieren dar información sobre el estado de su carpeta.

La queja también ha llegado al Órgano de control de la FGE, porque la víctima no ha recibido acompañamiento, atención psicológica, ni jurídica. Tampoco ha sido enviado al médico legista, con todo y que tiene lesiones que le dejaran secuelas de por vida y, pese a las cuales, el Ministerio Público se burla del caso o lo minimiza.

Estos hechos quedaron asentados dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIR/METLAL-I/009097/2022 y a ver si, finalmente, la CEDH y la propia FGE ponen orden y hacen trabajar a sus MPS, ya que son varias las ocasiones en que personas humildes se quejan de maltrato, falta de atención, incompetencia, etc:Denuncian prepotencia y maltrato de la Ministerio Público de Xicotepec, hija de Javier López Zavala

Además, como lo hemos señalado múltiples veces en este mismo espacio, el propio fiscal Gilberto Higuera Bernal debería recorrer el estado, hacer visitas sorpresas a sus empleados y constatar qué tipo de servicio dan a los ciudadanos, puesto que –cuando menos en la Sierra Norte- lo que parece prevalecer es la omisión, incompetencia y vil huevonería, como la de “don” Eleocundo.