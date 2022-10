Silenciados: Asesinatos de periodistas en México

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

En memoria de +Reyes Vázquez Ramírez

En 2022, en México, 11 periodis­tas fueron asesinados en la prime­ra mitad del año, más que en todo 2021. Los asesinatos no sólo pa­recen estar vinculados con el crimen or­ganizado, 40 % de agresiones a periodis­tas están involucrados con autoridades municipales.

De esto y más aborda Faultlines, el programa estelar de documentales de Al Jazeera, el cual ha ganado varios premios, incluyendo varios Emmys, Peabodys y Dupont en la última década.

Para ponernos en sintonía, Al Jazeera es la cadena de noticias en inglés con se­de principal en Doha, Catar, actualmen­te disponible en más de 300 millones de hogares en más de 100 países a través de cable y satélite. Es uno de los tres más im­portantes canales de noticias en inglés en el mundo y es la estación hermana del ca­nal árabe Al Jazeera.

John Holman, corresponsal de Al Jazeera en México, es el encargado de lle­var esta historia a las pantallas de millo­nes de televidentes en el mundo y con quien tuve el gusto de platicar sobre este documental.

Durante su trabajo periodístico se ha enfocado en ir más allá de las noticias, pa­ra ofrecer exclusivas y documentales de investigación sobre temas críticos. La his­toria sobre la lucha contra la COVID-19 en México fue reconocido con una men­ción del Overseas Press Club y dos gongs del festival de cine de Nueva York, quien también lo premió como mejor corres­ponsal de televisión en 2021. La cober­tura del epicentro de la guerra de cárteles de México en Michoacán ha sido vista por más de 3 millones de personas.

Entre sus trabajos destacan las cara­vanas de América Central, las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la cri­sis venezolana, la batalla por el liderazgo boliviano, los asesinatos de policías brasi­leños, el derrame de petróleo peruano, la guerra de pandillas hondureñas, las pro­testas en Nicaragua, el terremoto de Hai­tí y las protestas por el oleoducto en Dako­ta del Norte.

En México, al menos 13 periodistas han sido asesinados en lo que va del este año, sólo por ejercer su profesión. Ser pe­riodista en México implica arriesgar la vi­da y hoy es casi igual de letal que repor­tear en Ucrania, un país en guerra.

El 14 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador estalló contra el periodista por haber dicho que su gobier­no mantiene impune los asesinatos de los reporteros, así como la exhibición de los comunicadores en su conferencia de prensa, por no estar de acuerdo con su mandato e iniciativas.

“Usted ha criticado seguidamente en sus conferencias a periodistas, nosotros hemos ido hablando con periodistas lo­cales, ellos dicen que este señalamien­to tiene un impacto directo para ellos en la cantidad de amenazas, ya sea para el público u otros actores en su ambiente”, dijo John Holman, a lo que el titular del Ejecutivo federal respondió que siempre han respetado a los periodistas, sin em­bargo, refirió que sólo se expone a los que “han actuado en contubernio con au­toridades represivas o a comunicadores que han ayudado a autoridades a justifi­car torturas”.

Faultlines, estuvo en Veracruz, el es­tado más peligroso para comunicado­res, con el fin de documentar los riesgos y amenazas que enfrentan día tras día.

De igual manera se entrevistó con dis­tintos actores de organizaciones interna­cionales que trabajan en favor de la liber­tad de expresión, así como autoridades federales y la Fiscalía General de la Repú­blica (FGR); a todos les hicieron la misma pregunta: ¿Qué están haciendo para que los periodistas puedan seguir ejerciendo su labor sin ser asesinados?

Otro de los momentos trepidantes es cuando entrevista al exenlace de pren­sa del Cártel de Sinaloa, que dejó al des­cubierto las presiones ejercidas por el cri­men organizado a periodistas en el mo­mento de hacer su trabajo, haciendo pú­blico que el dicho “plata o plomo” sigue vigente, ya que los malos salarios y la po­ca protección orilla a los comunicadores a aceptar dádivas o, de lo contrario, mo­rir sin esclarecer los delitos.

Ficha Técnica: Silenced: the killing of journalists in México / Directora: Kavitha Chekuru / Corresponsal: John Holman / Director de fotografía: Javier Manzano / Productores: Félix Márquez y Miguel Ángel Vega / Editora: Adrienne Haspel / Género: documental / Duración: 29 minutos / País: México: varias locaciones, Veracruz, Sinaloa y la Ciudad de México / Año: Junio 2022.

El estreno mundial de este documental es en la Cineteca Nacional el próximo 24 de octubre a las 19:30 en la sala 10, el 9 de noviembre al aire en https://www.aljazeera.com/program/fault-lines/ y el 10 de noviembre en línea en https://www.youtube.com/aljazeeraenglish

