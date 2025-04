Hoy 200 mil mexicanos y mexicanas están dispuestos a salvar vidas y mañana… ¡serán más!

Staff/RG

200,000 corazones ya dieron un paso al frente, están dispuestos a salvar vidas y mañana serán más. Esta es una poderosísima demostración del espíritu de solidaridad, compasión y de empatía que define a México. ¿Y eso qué significa? que hoy son 200 mil mexicanos y mexicanas que forman parte del registro de potenciales donadores de células madre y quienes podrían salvar la vida de algún paciente con leucemia, linfoma, o algún desorden en la sangre como la anemia, padecimientos de baja prevalencia entre otras más de 75 enfermedades.

Es decir, que cada potencial donador significa una esperanza de vida para personas que padecen alguna de estas enfermedades. Sí, así como lo lees, las células madre son maravillosas ya que tienen un potencial regenerativo único. “Los soldaditos que están en tu cuerpo están enfermos, pero sabes, hay personas que tienen un enorme corazón y que están dispuestas a donarte sus soldaditos sanos para que los tuyos se recuperen”, le contó Lolis a su hijo Ángel, un niño que encontró a su donador y ahora gracias a él, puede jugar, brincar y sonreír.

Hoy, México celebra este gran hito, pero este logro es solo el comienzo. “Mañana seremos más”, es un llamado a la acción para que cada vez más mexicanos y mexicanas se sumen a esta causa con la única misión de salvar vidas. La generosidad y compromiso de estos mexicanos nos acerca a un país mucho más solidario, es gracias a cada persona que se ha registrado, que se han podido conectar a pacientes con sus donadores compatibles, facilitando, hasta la fecha, 117 trasplantes a pacientes en nuestro país (27 adultos y 90 pediátricos), de la mano de NMDP México®. “Yo pienso que lo mejor de la vida es ayudar a los demás. Todos somos diferentes, pero nos une la voluntad de ayudar a la gente que nos necesita y convertirnos en verdaderos héroes de nuestro país”, platica Gaby, donadora de células madre registrada en NMDP México®.

Pero no es solo una cifra. Son 200 mil historias, 200 mil promesas de un futuro posible, 200 mil razones para creer en la solidaridad y en la fuerza de nuestra gente. Pero esto no termina aquí. Mañana seremos más. Es a través de la ayuda de los potenciales donadores, médicos y enfermeros, mamás, papás cuidadores y voluntarios, que se está marcando una verdadera diferencia en la cultura de donación de trasplante de células madre en nuestro país. Cada una de estas personas es el motor que mueve todo, gracias al amor de cada uno de ellos, es que es posible salvar una vida. Su dedicación inspira esperanza y demuestra que cuando una comunidad se une, no hay límites para lo que se puede lograr.

“Me encanta ser voluntaria, porque me permite conocer a los potenciales donadores el día que deciden registrarse. Cuando les platico del poder de un trasplante de células madre, veo en sus ojos el reflejo de su voluntad para salvar una vida en vida”, menciona Karen, voluntaria en NMDP México®.

Mañana seremos más

Más manos, más voces que digan “sí a donar” porque, aunque suena ordinario, el poder decir que hoy son 200,000 personas registradas, es en realidad algo extraordinario. ¿Qué dices, te animas? para todos esos corazones valientes que quieren cambiar al mundo salvando una vida diciendo sí a donar, NMDP México® el registro de potenciales donadores de células madre más diverso del mundo te invita a sumarte. Solo tienes que cumplir con estos requisitos: tener entre 18 y 35 años, gozar de buena salud y decir SÍ cuando recibas la llamada de que has sido compatible con un paciente. Así de fácil.

Por si no lo sabías, es retador encontrar compatibilidad genética, solo 30% de las personas que necesitan de un trasplante de células madre, encuentran a su donador compatible dentro de su familia. El resto, depende de donadores altruistas para tener una esperanza de vida. “Para mí una donación de células madre se lleva “hasta la raíz” es super importante estar con las personas que te necesitan, acompañarlas y ayudarlas a salir de un momento complicado”, cuenta Tania, una de las potenciales donadoras registradas en NMDP México ®. “Hoy somos 200 mil jóvenes latiendo por una causa que salva vidas, pero mañana seremos más”. Nos dice Tania.

Para más información, visita el sitio web: nmdpmexico.org

Redes sociales:

Instagram: nmdp_mexico

Facebook: NMDP México

X: nmdp_mexico

TikTok: nmdp_mexico

LinkedIn: nmdp_mexico

Acerca de NMDP México®

NMDP México® es una organización sin fines de lucro, líder en terapia celular que ayuda a salvar la vida de pacientes que tienen algún tipo de cáncer en la sangre como la leucemia, o algún desorden en la sangre como la anemia, entre otras más de 75 enfermedades.

Conectamos a pacientes que requieren un trasplante de células madre con su potencial donador para que tengan acceso al tratamiento que necesitan como oportunidad de vida. Impulsamos tratamientos innovadores y ampliamos el acceso a terapias celulares para mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir las desigualdades en la atención médica. Además de crear conexiones esenciales para inspirar la acción y acelerar la innovación para encontrar curas que salven vidas.

Somos NMDP México®. Salvamos vidas.