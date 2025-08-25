Avala Comisión del Congreso exhorto para evitar quema irregular de terrenos aledaños a carreteras

– Se pretende prevenir siniestros viales y contribuir al cuidado del medio ambiente

Desde Puebla

Con la finalidad de evitar siniestros viales ocasionados por la quema irregular de terrenos cercanos a caminos y carreteras, así como contribuir a fomentar el cuidado del medio ambiente, la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura del Congreso del Estado aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales, a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a observar la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023.

La propuesta legislativa, presentada inicialmente por la diputada Esther Martínez Romano, pretende que se cumplan las especificaciones técnicas para el uso de fuego en los terrenos forestales, de uso agropecuario y colindante.

Durante la discusión del punto de acuerdo, la legisladora Norma Estela Pimentel Méndez consideró que, con el aval del proyecto de dictamen, las y los integrantes del órgano colegiado se encuentran en la posibilidad de hacer un llamado para realizar acciones y no dejar pasar la importancia de aplicar las normas y especificaciones técnicas para la prevención de riesgos.

A la sesión de la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura asistieron las y los diputados: Norma Estela Pimentel Méndez, Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, Marcos Castro Martínez y Fedrha Isabel Suriano Corrales.