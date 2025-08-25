Condominios mexicanos pagan $3.7 millones en agua, pipas se llevan el 88%

Staff/RG

Abril y mayo concentraron el 83% del desembolso, pero en agosto la dependencia de pipas se mantuvo, incluso en temporada de lluvias.

Ciudad de México, agosto de 2025. – El agua sigue siendo una de las principales preocupaciones en los hogares urbanos. Un análisis de ComunidadFeliz a 37 condominios en cinco estados muestra que entre enero y agosto de este año se destinaron 3.7 millones de pesos al suministro de agua, de los cuales 3.3 millones (88%) se invirtieron en pipas.

Los datos revelan que, aunque abril y mayo fueron los meses más críticos con un gasto superior a los 3.1 millones de pesos, en agosto los condominios continuaron pagando pipas en Yucatán, lo que confirma que la dependencia no termina con la llegada de las lluvias.

“Agosto nos confirma que esta situación dejó de ser un fenómeno estacional. Incluso en temporada de lluvia, las familias siguen pagando por pipas, lo que demuestra que la crisis se volvió estructural y erosiona la economía de los hogares”, señaló Raquel Huerta, directora de ComunidadFeliz México.

Estados más afectados

El análisis incluye 5,255 viviendas en Yucatán, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo y Aguascalientes. Los registros muestran que la dependencia de pipas afecta tanto a comunidades grandes como pequeñas: un condominio en Guadalajara con 210 unidades pagó 840 mil pesos en mayo, lo que significó casi 4,000 pesos adicionales por familia, mientras que otro en Mérida con 382 hogares desembolsó más de un millón de pesos en abril.

“Cuando hablamos de escasez pensamos en cortes o tandeos, pero detrás de eso hay familias que pagan cifras extraordinarias cada mes. La crisis hídrica ya se traduce en desigualdad económica y en incertidumbre cotidiana”, agregó Huerta.

El estudio revela que Yucatán y Jalisco concentraron más del 80% del gasto en agua de los condominios entre enero y agosto. En Yucatán, los registros superaron los 2.2 millones de pesos en ocho meses, mientras que en Jalisco un solo condominio desembolsó 840 mil pesos en mayo únicamente en pipas. Por su parte, Querétaro, Quintana Roo y Aguascalientes acumularon más de 690 mil pesos en conjunto, destacando el caso de Querétaro con un pico de 228 mil pesos en abril.

Tendencia persistente

La fotografía al cierre de agosto deja claro que las pipas se convirtieron en la columna vertebral del suministro de agua en muchos condominios. Lo que antes era un gasto extraordinario se transformó en una partida fija de las finanzas comunitarias.

El estudio advierte que, de no atenderse, esta situación podría aumentar la presión financiera en los hogares durante los próximos meses, ante la limitada infraestructura disponible para asegurar un abasto constante.

Agosto demuestra que la crisis hídrica dejó de ser temporal. Más de 5,200 familias en México han destinado millones de pesos a pipas para acceder a agua potable, confirmando que la vida en condominio no garantiza estabilidad hídrica y que la dependencia de cisternas móviles seguirá marcando la agenda hacia el final de 2025.

Acerca de ComunidadFeliz

ComunidadFeliz es una plataforma líder en tecnología para la gestión de condominios y fraccionamientos, con presencia en México y 9 países más de Latinoamérica. Fundada en 2015, ha transformado la administración residencial con su solución integral, utilizada por más de 5,000 comunidades habitacionales y más de 800,000 propiedades registradas. ComunidadFeliz se dedica a la eficiencia, la transparencia y la calidad de vida en las comunidades que sirve.