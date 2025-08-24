Motociclista muere tras accidente en Texmelucan

Desde Puebla
Se registró un fatal accidente en las inmediaciones de Pemex, cerca de la entrada a la comunidad de San Jerónimo Tianguismanalco, en San Martin Texmelucan, donde un motociclista perdió la vida.
Hasta el momento, se desconocen la identidad del fallecido y las causas que originaron el percance.
You may also like
-
Video: Feligrés sufre infarto durante la misa en catedral
-
Gris celebración en Ucrania; 34 años de independencia
-
Video: ¡De terror, dejan cadáver dentro de un tambo en pleno centro de Puebla capital!
-
¡Seguirán las lluvias en el estado de Puebla!: Conagua
-
El mismo día que se desbarrancó un camión en la autopista México Tuxpan, exhiben a otro conductor por hablar con su celular mientras maneja