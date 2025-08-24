Salud Slider Principal

Motociclista muere tras accidente en Texmelucan

By Redaccion2 / 24 agosto, 2025

Desde Puebla

Se registró un fatal accidente en las inmediaciones de Pemex, cerca de la entrada a la comunidad de San Jerónimo Tianguismanalco, en San Martin Texmelucan, donde un motociclista perdió la vida.

Hasta el momento, se desconocen la identidad del fallecido y las causas que originaron el percance.

 

