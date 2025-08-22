Denuncian ante Contraloría Municipal a La Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Municipio de Puebla

Staff/RG

El representante jurídico de la Fundación Julita y Antonio, Jesús González Schmal, informó que interpusieron una denuncia ante la Contraloría del ayuntamiento de Puebla, contra la titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del mismo nivel de gobierno, Karina Asunción Romero Sainz, por omisiones en el proceso que se sigue por la invasión de dos predios, en diferentes momentos, que pertenecen a dicha institución de asistencia privada.

Al respecto, el representante legal detalló que la dependencia denunciada incumplió con el 100 por ciento de las demoliciones de uno de los terrenos invadidos, pues sólo se hizo el procedimiento en el 80 por ciento, sin que a la fecha se haya hecho el restante, tal como lo ordenaba la suspensión de amparo otorgada por un juez federal.

Respecto a la construcción de inmuebles irregulares en el segundo predio invadido el 9 de febrero de 2025, se presentó una denuncia ciudadana, sin que la secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano cumpliera -dentro de los 15 días que marca la ley- a iniciar las diligencias correspondientes para proceder a la clausura y posterior demolición.

Por dichas omisiones que repercuten directamente en el proceso legal, González Schmal, reiteró que la dependencia fue denunciada por omisión, pues incluso no ha notificado respuesta a los procedimientos solicitados