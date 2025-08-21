The Beatles Anthology 2025 en Disney+: documental, nuevo disco y libro

EXCELSIOR

The Beatles relanzan Anthology 2025 con documental en Disney+, un box set musical de cuatro volúmenes y un libro conmemorativo de aniversario

El proyecto The Beatles Anthology regresa en 2025 con una edición restaurada y ampliada que incluye un documental en Disney+, un box set musical con cuatro volúmenes y un libro conmemorativo del 25 aniversario.

La noticia fue confirmada en las cuentas oficiales de la banda, Paul McCartney y Ringo Starr, generando gran expectación entre los fanáticos.

Documental The Beatles Anthology 2025 disponible en Disney+

El documental The Beatles Anthology, estrenado originalmente en 1995 como una serie de ocho episodios, será relanzado en Disney+ bajo el título Anthology 2025. La plataforma lo estrenará el 26 de noviembre de 2025 dividido en nueve capítulos.

La novedad más destacada es un episodio adicional con material nunca antes visto, grabado durante las sesiones de 1994 y 1995 en las que participaron Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

El trabajo de restauración fue liderado por Peter Jackson y su equipo en Wingnut Films y Park Road Post, con la mezcla de sonido a cargo de Giles Martin, hijo del histórico productor George Martin.

Este lanzamiento se suma a los proyectos previos de Jackson con el catálogo de los Beatles, en particular la docuserie Get Back, que mostró material inédito de las sesiones de Let It Be.

Álbumes de The Beatles Anthology ahora en cuatro volúmenes

Además de la serie documental, la discografía de Anthology también se amplía. Los tres volúmenes originales, lanzados entre 1995 y 1996, serán remasterizados y se añadirá un cuarto volumen titulado Anthology 4.