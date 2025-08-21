¡Sin Liga MX! Así quedaron las ‘Semis’ de Leagues Cup 2025

EXCELSIOR

Tigres, Pachuca, Toluca y Puebla fueron eliminados y la Liga MX se quedó sin representantes para las Semifinales de la Leagues Cup 2025, partidos que se disputarán el próximo miércoles 27 de agosto.

Durante los Cuartos de Final, ningún equipo del futbol mexicano logró imponer condiciones en sus duelos directos frente a los conjuntos norteamericanos, por lo que el nuevo campeón de la Leagues Cup -nuevamente- saldrá entre los conjuntos de la MLS.

Estos fueron los resultados en la ronda de los Cuartos de Final:

– Inter Miami 2-1 Tigres

– Toluca 0(5)-(6) Orlando City

– Seattle Sounders 0(4)-(3)0 Puebla

– LA Galaxy 2-1 Pachuca

* Los tres primeros lugares de la Leagues Cup 2025, calificarán a la Concachampions 2026, misma que arranca el próximo mes de febrero.

INTER MIAMI VS ORLANDO CITY

En busca de su segundo título del torneo binacional, Inter Miami se medirá por un boleto a la Final del torneo ante Orlando City, quienes buscarán asegurar -a toda costa- su lugar en la siguiente edición de Concachampions.

Para este encuentro, ‘Las Garzas’ buscarán contar con la presencia de Lionel Messi, quien se perdió la ronda de los Cuartos de Final por molestias musculares.

Día: miércoles 27 de agosto, 2025.

Horario: por definir.

Estadio y capacidad: Chase Stadium en Miami / 21,550 espectadores.

LA GALAXY VS SEATTLE SOUNDERS

La segunda semifinal la disputarán LA Galaxy -actual campeón de MLS- frente a Seattle Sounders, uno de los favoritos para coronarse en el certamen luego de su desempeño en la fase de grupos, donde aplastó 7-0 a Cruz Azul, propinando la goleada más grande de un equipo de Estados Unidos a uno de la Liga MX en la presente edición.

Ninguno de estos dos conjuntos sabe lo que es ser campeón del torneo, mismo en el que Seattle ya perdió una Final (contra León en 2021).

Día: miércoles 27 de agosto, 2025.

Horario: por definir.

Estadio y capacidad: Dignity Health Sports Park en California / 27,000 espectadores.