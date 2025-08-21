Dafne Juárez y Antonia Sánchez, oro en Panamericanos Junior

LA JORNADA

El atletismo entregó dos medallas de oro a la cosecha de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Junior, que se disputan en Asunción. La mediofondista Dafne Juárez se coronó en la prueba de 1500 metros al registrar un tiempo de 4:23.58 minutos, mientras su compatriota Sabrina Salcedo se quedó con la plata al finalizar en 4:24.87.

En los 400 metros con vallas, Antonia Sánchez obtuvo metal dorado al superar a las caribeñas Michelle Smith, de Islas Vírgenes y Daynea Colstock de Jamaica, quienes finalizaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

La presea dorada de Antonia fue la tercera para México en el atletismo y en total se han obtenido 10 preseas en la disciplina.

Leonardo Torres ganó la primera medalla en halterofilia al conseguir argenta en los 71 kilogramos, mientras en la rama femenil, María José Hernández también se quedó con la plata en los 58 kg.

En lucha estilo grecorromano, Ángel Segura se quedó con la argenta en los 60 kg, tras caer en la final ante el estadunidense Hopper Black, mientras Diego Macías logró de igual manera el subcampeonato al perder ante el competidor de las barras y las estrellas Payton Jacobson. Dorian Trejo ganó la última presea de plata en la disciplina, tras caer ante el venezolano Juan Díaz.

José Enrique Gil finalizó tercero en la final de C1- mil metros de canotaje, mientras Jaime Palomino se llevó el bronce en la prueba de esquí acuático modalidad slalom y Pablo Font hizo lo propio en la categoría de figura.