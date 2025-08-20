Cercanía y trabajo, el compromiso con el pueblo, afirma Laura Artemisa

Staff/RG

Reconoce el gobernador liderazgo y resultados de la diputada

Le acompañó a inaugurar su Casa de Gestión

Para atender de manera más cercana al pueblo, escuchar sus necesidades y actuar, la diputada presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez inauguró su Casa de Gestión, acompañada del gobernador Alejandro Armenta Mier.

En su mensaje previo al corte de listón, Laura Artemisa señaló que la Casa de Gestión, ubicada en la calle 11 Oriente número 203, en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla, será un espacio abierto, donde habrá asesoría legal, jornadas de salud, capacitación y culturales.

“Estaremos buscando que este esfuerzo sea para poder fortalecer a nuestro pueblo, para que el Poder Legislativo siga siendo mejor evaluado por parte de los poblanos y de las poblanas, porque hacemos un gran trabajo entre toda esta Legislatura, de la que me siento muy orgullosa”, resaltó.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó el liderazgo y el trabajo de conciliación que ha encabezado la diputada presidenta; asimismo, confió en que la Casa de Gestión sea un espacio que sirva a las y los poblanos, para seguir articulando el trabajo en favor del pueblo.

“El Poder Legislativo tiene una tarea enorme y trabajamos como un equipo institucional. El punto de coincidencia del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial es la Constitución y son los ciudadanos, las ciudadanas, la población”, indicó.

A la inauguración de la Casa de Gestión acudieron representantes de los tres Poderes del Estado, de organismos constitucionalmente autónomos, secretarias y secretarios del Gabinete Estatal, así como diputadas y diputados de la LXII Legislatura.