17 edición de la Expo Hortícola Puebla-BUAP 2025

Staff/RG

Más de 100 expositores, del 8 al 10 de octubre, en el Agroparque de Los Reyes de Juárez

Con el interés de crear entornos de colaboración para el desarrollo agrícola sostenible en Puebla, así como vincular a productores, empresas del sector y académicos, del 8 al 10 de octubre próximo se realizará la Expo Hortícola Puebla- BUAP 2025, en el Agroparque de Los Reyes de Juárez.

En la edición número 17 de esta exhibición se estima una participación de más de 100 expositores y 60 empresas semilleras, y 4 mil visitas diarias, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, así lo informó en rueda de prensa el director del Complejo Regional Centro, Armando José José.

De manera paralela se llevará a cabo el Cuarto Congreso Internacional de Innovación y Ciencias Agropecuarias “El campo se transforma en ciencia”, con la presentación de conferencias magistrales en los temas y líneas de investigación: Biotecnología agropecuaria, Fitotecnia, Producción animal, Ciencia de los alimentos y Desarrollo rural sustentable.

Durante tres días, en esta Expo Hortícola BUAP 2025 participarán empresas productoras de semillas, de fertilizantes y agroquímicos, y de tecnología agropecuaria, así como organizaciones de productores y dependencias gubernamentales. Con ello se busca no sólo la exhibición de parcelas demostrativas, sino también exponer los avances tecnológicos para el campo, en insumos y equipo.

En esta rueda de prensa también intervinieron el presidente municipal de Los Reyes de Juárez, Alfonso Vélez Merino; la directora de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla, Fanny Susana Bautista Cruz, en representación de la titular de esta dependencia, Ana Altamirano Pérez; el director comercial de Irritec México, Lucio Martínez Ontiveros; y el coordinador del Cuarto Congreso Internacional de Innovación y Ciencias Agropecuarias, Arnulfo Vicente Pérez.