El IOAE anticipa un incremento anual de 0.1% y una disminución mensual de 0.1% en el IGAE, en julio de 2025

Staff/RG

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) permite contar con estimaciones econométricas oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), así como de las actividades secundarias y terciarias. De esta forma, se adelanta cinco semanas a su publicación oficial al presentar resultados tres semanas después del mes de referencia, frente a las ocho semanas del IGAE.

Para julio de 2025, el IOAE estima un crecimiento anual de 0.1 % en el IGAE. Por grupos de actividad económica, se espera una baja anual de 1.0 % en las secundarias y un aumento de 0.8 % en las terciarias. Las estimaciones incluyen intervalos de confianza a 95.0 % y corresponden a cifras desestacionalizadas.

A tasa mensual, se anticipa un descenso de 0.1 % en el IGAE, así como en las actividades secundarias y terciarias, para julio de este año

Para el séptimo mes de 2025, el IOAE (base 2018=100) estima un nivel de 105.6 puntos en el IGAE, de 103.1 puntos en las actividades secundarias y de 106.9 puntos en las terciarias