así están los Playoffs de Nascar México Series y Challenge Series

Staff/RG

Una vez cumplida la primera fecha de los playoffs de NASCAR México Series y Challenge Series en el Súper Óvalo Potosino, donde los pilotos que participan en esa fase del campeonato sumaron los puntos correspondientes, las posiciones quedaron de esta manera:

NASCAR MÉXICO SERIES

1) MAX GUTIÉRREZ 1050

2) JULIO REJÓN 1049

3) ALEX DE ALBA 1046

4) ABRAHAM CALDERÓN 1044.5

5) ELOY SEBASTIAN 1042

6) RUBÉN ROVELO 1038

7) GERMÁN QUIROGA 1035

8) ENRIQUE BACA 1033

9) XAVI RAZO 1028

10) RUBÉN GARCÍA 1023

CHALLENGE SERIES

1) DIEGO ORTÍZ 1052

2) HELIO MEZA 1050

3) GIANCARLO VECCHI 1042

4) SANTOS ZANELLA JR. 1034

5) ALONSO SALINAS 1032

6) VÍCTOR BARRALES JR. 1030

7) JORGE DE LA PARRA 1028.5

8) REGINA SIRVENT 1029

9) ESTEBAN RODRÍGUEZ 1027

10) SANTOS ZANELLA SR. 1025

11) ELIUD TREVIÑO 1023

En la siguiente fecha que se correrá en el Ecocentro de Querétaro el 21 de septiembre, se eliminarán los tres primeros competidores de cada categoría con menos puntos, para la fecha 12 el 5 de octubre no habrá eliminación pero continuarán sumando unidades, en el Óvalo Aguascalientes México el 19 de octubre se eliminarán otros 3 pilotos y de esa manera se determinará quienes son los cuatro que disputarán en la final el 9 de noviembre el campeonato 2025.