EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

Julio César Chávez Jr fue deportado a México, luego de que en julio fuera detenido en California, Estados Unidos.

El hijo del boxeador mexicano, Julio César Chávez, cuenta con orden de aprehensión por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el hijo menor de la leyenda mexicana del box fue deportado en la garita de Dennis Deconcini donde agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la Republica (FGR) lo detuvieron y lo trasladaron a los separos de la jefatura de la PFM en Hermosillo, Sonora.

Según el documento publicado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Chávez Carrasco está en trasladado y su deportación se realizó la madrugada de este martes.

Durante su traslado a nuestro país, Julio César Chávez Jr vestía pants negro, playera blanca, sudadera negra con gorro y tenis rojos.

Según el documento, la garita donde el también boxeador fue deportado, se encuentra en el municipio de Imuris, Sonora.

Cabe recordar que Chávez Carrasco fue detenido el mes pasado por autoridades migratorias al contar con orden de aprehensión por delincuencia organizada en México.

Fuentes federales indicaron que ya se encuentra recluido en el penal federal de Hermosillo, Sonora, donde será puesto a disposición del juez que giró la orden de captura en su contra.