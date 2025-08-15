Isaac del Toro hará historia como líder de México en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Ruanda

MARCA

El ciclista mexicano continúa con su exigente y exitoso 2025..

México participará en el Campeonato Mundial de Cilcismo de Ruta con una selección conformada de seis ciclistas. La edición de este año se celebrará en Ruanda del 21 al 28 de septiembre y el equipo azteca será liderado por Isaac del Toro.

Actualmente, nuestro país ocupa la posición 20 en el ranking mundial de la UCI y esto le otorga el derecho de tener a seis atletas compitiendo a la par de potencias como Suiza, Alemania, Noruega, Ecuador, Portugal, Colombia, Nueva Zelanda, Irlanda y Eritrea.

Y es que cabe destacar que para este mundial de ciclismo, los países que están en las posiciones 21 a la 30, solo pueden llevar cuatro representantes y esto merma las posibilidades de tener un logro importante dentro de la competencia.

De acuerdo a Claro Sports, Del Toro liderará al grupo que podría estar conformado por “Édgar Cadena, César Macías, José Muñiz, Carlos García y Juan Prieto, quienes aportarían experiencia y respaldo en la ruta.”

El Mundial en Ruanda contempla un circuito exigente en un camino montañoso que culminará en el Muro de Kigali. En la edición pasada, México solo pudo llevar a cuatro ciclistas y ahora tendrá equipo completo.

Además, la experiencia y el momento que vive Isaac del Toro sin duda será un empujón anímico para el equipo que se vaya a conformar y buscar seguir acompañando al de Ensenada en su historia dentro del ciclismo mexicano.