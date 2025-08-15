Detenido en Toluca presunto homicida de exmagistrado del PJEdomex

EL VALLE

Elementos de la Policía Municipal de Toluca detuvieron a Enrique “N”, alias “El Kike o Tochiro”, buscado desde 2020 por el presunto homicidio del exmagistrado y juez federal y estatal Luis Miranda Cardoso.

La detención se hizo en la colonia Santa Bárbara de la ciudad de Toluca, fue ubicado a través de las cámaras de videovigilancia.

Cabe mencionar que el detenido usaba una identidad falsa y fue capturado mientras conducía un vehículo con reporte de robo.

La Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca informó que la detención ocurrió en la colonia Santa Bárbara, luego de que cámaras de videovigilancia ubicaron un Volkswagen Golf gris Oxford, con placas del Estado de México, reportado como robado.

El conductor se identificó como Jonathan Adrián “N”, de 27 años y vecino de Atlacomulco; sin embargo, tras su traslado a la Fiscalía Especializada en Combate al Robo de Vehículos (OCRA) y trabajos de inteligencia, se confirmó que en realidad es Enrique “N”, de 42 años de edad, originario de Toluca.

De acuerdo con registros judiciales, el detenido tiene una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado con premeditación, ventaja y alevosía, en agravio de quien fuera abogado Miranda Cardoso, asesinado en agosto de 2020 en su domicilio.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Control que giró la orden y trasladado al Centro Preventivo y de Readaptación Social correspondiente.

El vehículo quedó asegurado por la Fiscalía Especializada en Combate al Robo de Vehículos.