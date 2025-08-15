FGR confirma orden de aprehensión a exdirector de Pemex

Staff/RG
Carlos Alberto “T”, ex Director de PEMEX, cuenta con orden de aprehensión vigente y ejecutable, por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dicho individuo fue detenido el 12 de agosto pasado, en Dallas, Texas, por la Oficina de Detención y Deportación (ERO), del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de ese país. Y se encuentra en proceso de deportación bajo custodia de ICE-ERO (Enforcement Removal Operations).
You may also like
-
Preparatoria Benito Juárez BUAP festeja su 60 aniversario
-
Productos de la marca “Puebla 5 de Mayo” aún no llegan a tiendas comerciales por falta de requisitos
-
Al cierre de 2024, 74.6% del personal de seguridad pública contaba con Certificado Único Policial
-
El IOCP anticipa una disminución anual del consumo privado, de 0.1% en junio y de 0.4%, en julio de 2025
-
En Cuapiaxtla rescatan a hombre de una torre CFE de 30 metros