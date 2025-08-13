Mesa de Rock Fontibón lanza su segundo compilado: un retrato colectivo de las estridencias en Hyntiba

Staff/RG

‘Mesa de Rock Fontibón Vol. 2’ reúne a ocho agrupaciones musicales y quince canciones en un compilado que documenta la escena independiente desde el rock y el metal local en Bogotá.

La Mesa de Rock Fontibón, espacio de participación cultural de la localidad novena de Bogotá que nació en 2014 y forma parte del Festival Rock Hyntiba; proceso que a su vez se ha llevado a cabo desde 1995 y se ha posicionado como un referente de la escena en el distrito, presenta ahora su segundo compilado musical.

Esta nueva entrega reúne a ocho bandas locales activas, en un proyecto que articula procesos culturales alrededor del rock y el metal independiente, desde una mirada comunitaria y autogestionada.

«Esta segunda versión busca resaltar el talento local y visibilizar el trabajo que se ha venido realizando desde el territorio», señala la Mesa de Rock Fontibón.

Publicado en 2025, la selección da continuidad al trabajo iniciado tres años antes, cuando se lanzó el primer volumen en formato pro-tape, con un tiraje limitado a 100 copias. Aquella edición se convirtió en un testimonio físico del ecosistema musical de la localidad. Esta segunda entrega amplía el espectro: muestra la evolución sonora de las bandas, visibiliza el trabajo de agentes culturales, medios y colectivos y, en consecuencia, reafirma la escena como un territorio fértil de resistencia y creación.

«La premisa en ambas ediciones, ha sido el desarrollo de acciones que fortalezcan el reconocimiento de la labor artística emergente e independiente», agrega la organización.

El proyecto reúne a La Farsa, Ennui, Eroica Eterna, Human Conspiracy, El Dorado, Scar-Let, Narcocracia y Hermanos Galácticos. Las quince canciones que componen el compilado exploran múltiples sonoridades del rock, desde el neo swing y el folk metal hasta el heavy, el grunge y los sonidos progresivos. Se trata de una colección que deja en evidencia la amplitud estética que existe en el territorio, y cómo esta se entreteje con narrativas que van de lo íntimo a lo político.

Canciones que integran el compilado:

La Farsa – ‘Los Infiernos’, ‘En el Espacio y el Tiempo’

Ennui – ‘Parar el Tiempo’, ‘Un Caos Más’

Eroica Eterna – ‘Ofrenda al Río’, ‘Autodestrucción’

Human Conspiracy – ‘Faro’, ‘Intra’

El Dorado – ‘Reminiscencia’, ‘Reyes de Sangre y Sudor’

Scar-Let– ‘Chromosome’, ‘In the Cross’

Narcocracia – ‘Charlatán’, ‘Triunvirato’

Hermanos Galácticos – ‘Mi Moto Galáctica’

Junto a estas agrupaciones, el compilado reconoce a los agentes culturales que hacen parte de Mesa de Rock Fontibón: Betrayer Zine, Boom-R, La Riveros, Manoa VR, Methusya, Oscura Radio Tv, SubNation Noise, Corporación Fomentar Desarrollo y TioDave.com. Su participación no solo refuerza el carácter colaborativo del proyecto, sino que también manifiesta la red de trabajo que sostiene la circulación cultural en Fontibón.

«En este espacio convergen artistas, gestores, medios de comunicación, formadores, promotores de eventos y distribuidoras musicales que dinamizan el ecosistema cultural alrededor del rock y metal local», enfatiza.

La portada del disco, realizada por Yesid Ramírez Avella, es una pintura al óleo que retrata la fachada de la estación del tren de Fontibón, espacio tradicional y patrimonio cultural de la localidad. La imagen fue construida a partir de una fotografía original de Cristhian Real Alvira, con diseño y diagramación de Dave Pacheco.

‘Mesa de Rock Fontibón Vol. 2’ es un archivo sonoro y visual de la escena de la localidad en su actualidad. Una plataforma construida desde lo colectivo para mostrar a quienes habitan la música desde los bordes; también desde la autogestión, el arte y la persistencia.

Esta producción reafirma que el rock local resiste, propone, cuestiona y narra el territorio desde otras perspectivas.

Créditos fotografías:

Ennui: Jei Vera

Eroica Eterna: Andrés Wolf

El Dorado: Ana María Martínez

Human Conspiracy: Ana María Martínez

La Farsa: Julián Osorio

Hermanos Galácticos: Jasa Rehm

Narcocracia: Juan Carlos Martínez

Scar-Let: Sebastian Carreño Correal

