Desde Puerto Rico, FRATI presenta ‘Hey, tú’: una postal sonora para nadar hacia el verano eterno

Staff/RG

FRATI presenta ‘Hey, tú’, un tema de surf rock que invita a escapar de la rutina, lanzarse al mar y abrazar la libertad.

Un Dodge Challenger convertible es el punto de partida del video oficial de ‘Hey, tú’, nueva canción del artista puertorriqueño Danny FRATI Celli. La premisa es clara: evocar la libertad como un horizonte que todos debemos alcanzar. Recreada con las posibilidades de la Inteligencia Artificial, la pieza audiovisual narra la historia de un hombre que desea llegar a las playas del Pacífico para entregarse al hard rock, descansar en la playa y perderse entre las olas sobre su tabla de surf.

«Busqué representar un diálogo con la estética veraniega y el espíritu de libertad que atraviesa la canción», explica Danny FRATI Celli.

Con un riff que evoca el surf rock más clásico sin perder el pulso contemporáneo, el puertorriqueño FRATI, como también es conocido, busca llegar a la escena colombiana de rock.

«’Hey, tú’ es un paso firme con el cual quiero darme a conocer en Colombia, acercarme a su público, al tiempo que les entregó un mensaje de libertad», agrega el artista boricua.

La canción, escrita por FRATI, quien también estuvo a cargo de la melodía, cuenta con la producción musical de Alexis Pérez para FRATI MUSIC, es una invitación a dejarlo todo y lanzarse al mar. Su narrativa es clara: un viaje sobre ruedas bajo la luz del sol, una búsqueda que recorre paisajes sonoros y físicos, desde Rincón hasta el Pacífico, con una sola motivación: encontrar el lugar donde el deseo, el mar y la música convergen.

El verso que da nombre a la canción —«¡Hey, tú! ¡Vente conmigo a nadar!»— funciona como un llamado urgente a escapar de la rutina.

En la letra, FRATI va en su auto «bajo la luz del sol», mareado por el calor, buscando a una persona que parece estar siempre lejos, incluso «dando media vuelta por el mundo». ‘Hey, tú’ habla de distancias emocionales y geográficas, pero también de la posibilidad de acercarse a través de la esencia y de los sonidos del rock ‘n’ roll.

El tema forma parte de ‘Más Allá’, un álbum que el artista viene compartiendo por capítulos. ‘Hey, tú’ representa un giro dentro del disco: un respiro entre la introspección y la euforia, una pausa luminosa dentro de una obra guiada por lo espiritual y lo íntimo.

Con más de 25 años de trayectoria y una historia musical que comenzó en la agrupación Materia Prima, FRATI prepara su primera gira promocional en Colombia para septiembre, con fechas confirmadas en Bogotá y otras ciudades por anunciar. El recorrido continuará en Bolivia como parte de su expansión por Sudamérica.

Actualmente, ‘Hey, tú’ ocupa el primer lugar en la emisora rockera AzRock de Puerto Rico, consolidando el alcance regional de su proyecto.