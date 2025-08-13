¡Alerta máxima! Incendio amenaza la casa del príncipe William y Kate Middleton

EXCELSIOR

Con la cuarta ola de calor en Reino Unido, la residencia de Adelaide Cottage, casa del príncipe William y Kate Middleton, se encuentra en riesgo por posibles incendios forestales. Las autoridades emiten alerta naranja y recuerdan la importancia de la vigilancia en zonas boscosas como Home Park, en Windsor.

Reino Unido atraviesa su cuarta ola de calor del verano, con temperaturas que alcanzan los 34 grados, un nivel que activa un alto riesgo de incendios, sobre todo en áreas verdes. La agencia británica de seguridad sanitaria emitió una alerta naranja para ciertas regiones, incluyendo la zona donde se ubica Adelaide Cottage, la casa del príncipe William y Kate Middleton, en los terrenos de Windsor dentro del extenso Home Park.

Casa del príncipe William y Kate Middleton en riesgo por ola de calor en Reino Unido

Construida en 1831 por el arquitecto Jeffry Wyatville y completamente renovada en 2015, Adelaide Cottage mantiene sus cuatro habitaciones originales del siglo XIX, pero con mejoras en aislamiento y sistemas de climatización. La casa, situada en un entorno boscoso, se encuentra ahora bajo la amenaza directa de incendios, lo que recuerda el devastador fuego de 1992 en el salón de Saint George del castillo de Windsor, que tardó 15 horas en ser controlado y causó daños significativos en las estancias.

Vacaciones de verano y posibles mudanzas en la realeza

Actualmente, los príncipes de Gales disfrutan de las vacaciones de verano con sus hijos, por lo que es poco probable que estén en Adelaide Cottage. Podrían encontrarse en su residencia de Anmer Hall en Norfolk o en el castillo de Balmoral, Escocia, donde cada verano la familia se reúne siguiendo la tradición de la reina Isabel II.

El príncipe WCon el aumento del riesgo de incendios y la histórica vulnerabilidad de las propiedades reales en zonas boscosas, la vigilancia y prevención se convierten en prioridad para proteger a la familia y su patrimonio histórico William y Kate Middleton han vivido tres años en Adelaide Cottage, pero podrían estar considerando mudarse a una casa más amplia con mayores comodidades.

Según el Daily Mail, Fort Belvedere, también en Windsor Grand Park, cumple con estos requisitos, ya que cuenta con cancha de tenis, huerto, piscina, invernadero y viviendas para el personal. Su estilo gótico y amplitud lo convierten en un lugar ideal para la familia real, adaptándose a su posición como príncipes de Gales.