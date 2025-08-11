Fancy Feast celebra el Día del Gato con una experiencia gourmet

Staff/RG

Fancy Feast en colaboración con Petco, invitan a los amantes de los gatos a sumergirse en un espacio que celebra la conexión única entre humanos y felinos.

“Fancy Cat Lovers Bistro Experience” es un homenaje para aquellas personas que consideran a sus gatos como una parte esencial de su vida.

Ciudad de México 11 de agosto de 2025 — Fancy Feast —marca gourmet icónica para gatos— celebra el 8 de agosto el Día Internacional del Gato, con la inauguración de la primera experiencia inmersiva diseñada especialmente para los Cat Lovers, cuyo objetivo es brindar homenaje a las personas que tienen un vínculo profundo con sus gatos y que buscan alimentarlo con un amor extraordinario.

Fancy Feast ofrece una experiencia gourmet de alto nivel, que brinda un menú completo con deliciosas opciones de alimento húmedo, todas las recetas están elaboradas con ingredientes elevados como salmón, atún, carne y cordero, que le dan a tu gato una experiencia de sabor inigualable, lo que es equivalente a probar un platillo hecho por un chef en un exclusivo restaurante de 5 estrellas MiauChelin.

Fancy Feast en colaboración con Petco —aliado experto en bienestar animal— hacen una invitación a los amantes de los gatos a sumergirse en un espacio que celebra la conexión única entre humanos y felinos, asimismo, refuerzan su compromiso por brindar momentos inolvidables junto a sus mascotas.

Fancy Cat Lovers Bistro Experience es un homenaje para aquellas personas que consideran a sus felinos una parte esencial en su vida. Esta activación inmersiva, está dirigida a los amantes de los gatos que entienden el carácter único de sus mascotas, que quieren lo mejor para ellos y que les brindan sabores deliciosos, texturas únicas y experiencias extraordinarias. Con este concepto, Fancy Feast celebra a la comunidad de amantes de gatos, sofisticados, sensibles y apasionados, invitándolos a descubrir el mundo de Fancy Feast.

Fernanda Galicia Barrón Gerente de Marketing en Petco, Belinda reconocida actriz y embajadora de Fancy Feast, Sinuhé Alcántara Vargas Especialista en Marketing en Petco y María Fernanda Cayón coordinadora de marca Fancy Feast.

Durante el evento de inauguración en Plaza Gran Terraza Coapa, contamos con la presencia de Belinda -reconocida cat lover y apasionada defensora del mundo felino- que inauguró la Pop-up oficial con el corte del listón, su amor inigualable por sus gatos, la convierten en la embajadora ideal.

“Fancy Feast es una experiencia gastronómica que transforma la hora de la comida en mucho más que una rutina, se vuelve un acto de cariño, sofistificación y cuidado compartido centrandose en la nutrición para los gatos. Todas las recetas están elaboradas con nutrientes de la más alta calidad, 100% completos y balanceados, que mantienen a los felinos saludables y radiantes” afirma Paola Mendoza, Directora de Marketing en Nestlé Purina® México.

La experiencia inmersiva estará disponible hasta el 31 de agosto para conocer cómo Fancy Feast brinda una experiencia lujosa que transforma la hora de la comida en un momento muy especial. Para conocer todas las actividades y asistir, consulta los horarios y regístrate en https://beneficios.purina.com.mx/fancy-feast-bistro-experience. Como amantes de los gatos, sabemos que la nutrición de los gatos es una prioridad, debido a que son muy selectivos con su comida, por lo cual, una buena alimentación es fundamental para una buena digestión. Los alimentos de calidad aseguran que cada bocado aporte los nutrientes necesarios para que los gatos tengan una vida sana y feliz.