Estudio clínico advierte: 6 de cada 10 personas aumentan hasta 3 kg en vacaciones

Staff/RG

Estudio revela aumento de peso en vacaciones: 60% sube en promedio 3 kilos y 10% gana 5 kilos o más, según casuística clínica del Médico Bariatra, David Montalvo, Especialista en Medicina Cannábica, con 300 casos analizados.

Fomentar hábitos con alimentos sanos ayudará a mantener un peso equilibrado en familia durante el periodo vacacional.

El verano es una de las temporadas más esperadas del año, caracterizada por el clima cálido, el periodo vacacional y un aumento en las actividades recreativas al aire libre. En este contexto, es fundamental promover una alimentación equilibrada que contribuya a mantener la salud y el bienestar de toda la familia. La combinación de cambios en la rutina, mayor consumo de alimentos fuera de casa y menor actividad física puede impactar negativamente en los hábitos alimenticios, por lo que es clave reforzar prácticas saludables durante esta época.

Durante esta temporada, los cambios en la rutina pueden tener un impacto significativo en la salud y el bienestar. Un análisis realizado con base en la casuística personal de la Clínica del Médico Bariatra, David Montalvo, Especialista en Medicina Cannábica, -que evaluó a una muestra de 300 personas antes y después del periodo vacacional- reveló que el 60% de los participantes presentó un aumento promedio de 3Kg, mientras que un 10% registró incrementos de 5Kg o más.

Este aumento de peso, indica el especialista, generalmente acumulado de forma gradual y muchas veces imperceptible, rara vez se revierte solo con retomar la rutina habitual. Por ello, recomienda tomar medidas concretas para recuperar el equilibrio físico y prevenir posibles complicaciones asociadas al sobrepeso.

Alimentación inteligente para el periodo vacacional

El Médico Bariatra recomienda desayunos nutritivos, colaciones frescas y cenas ligeras para mantener una alimentación saludable durante las vacaciones:

En este periodo vacacional, el clima cálido y soleado se mantiene, lo que hace indispensable prestar atención a la hidratación diaria. Se recomienda consumir al menos 2 litros de líquidos al día, dando preferencia al agua natural o a infusiones frías elaboradas con ingredientes como jamaica, zacate de limón, té verde o hierbabuena, sin añadir azúcar.

Para quienes desean un sabor más dulce, es recomendable utilizar edulcorantes sin calorías, como sucralosa o extracto del fruto del monje, en lugar de azúcar refinada. Estas prácticas contribuyen a mantener el equilibrio del organismo y favorecen una alimentación más saludable durante el receso.

Para mejorar la alimentación de los niños, se recomienda sustituir los cereales procesados por desayunos más nutritivos como avena cocida con leche descremada y fruta fresca, acompañados de huevo y tortilla de maíz. Como colación, es mejor ofrecer frutas o verduras frescas con limón y chile en lugar de snacks procesados industrialmente.

Las comidas principales deben comenzar con ensaladas variadas que incluyan la amplia variedad de vegetales disponibles en México, aderezadas de forma ligera. Se sugiere complementar con sopas o verduras al vapor y elegir platillos bajos en grasa y sin empanizar.

Para el postre o merienda, una opción saludable son las paletas caseras de yogurt natural sin azúcar o las nieves de frutas naturales endulzadas con fructosa o edulcorantes.

La cena debe ser ligera y fresca, como frutas con queso cottage o rollitos de pechuga de pavo con quesos bajos en grasa sobre lechuga.

Gracias a diferentes estudios clínicos se ha podido demostrar que el consumo de 5 a 20 mg por día, del cannabinoide Cannabidiol (CBD), contribuye a reducir el apetito, por lo que es una herramienta muy útil para reducir el peso ganado durante el período vacacional. El consumo de este extracto, abundante en el Cáñamo, no tiene efectos secundarios nocivos y es totalmente compatible con diferentes tipos de dietas de reducción.

“Estas acciones no solo contribuyen a reducir el peso que puede ganarse durante el verano, sino que también promueven una alimentación más saludable. Siguiendo estas recomendaciones, las familias podrán mantener un peso sano, fomentando hábitos alimenticios balanceados”, recomienda el especialista.

Para más información acerca del Médico Bariatra, David Montalvo, Especialista en Medicina Cannábica, visite la página web: https://drdavidmontalvobariatra.com/. También a los teléfonos 5555241010 y 5555240664 o escribir a david@montalvo.as y dr_montalvo@hotmail.com.

Web: https://drdavidmontalvobariatra.com/

@drdavidmontalvo

Acerca del Médico Bariatra David Alberto de José Montalvo Castro

Es un médico altamente capacitado en una de las áreas más importantes de la medicina: la Bariatría. A lo largo de sus más de 30 años de experiencia ha participado en reconocidos eventos como ponente nacional e internacional. El Doctor Montalvo Castro ha ocupado cargos importantes en diversos hospitales, fundaciones, asociaciones y consejos, por ejemplo, fue Presidente del Consejo Mexicano de Médicos Bariatras, A. C.; Presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Obesidad y Trastornos Alimentarios, A. C. y Presidente del Colegio Mexicano de Bariatría A.C. El Doctor Montalvo ejerce, al unísono, su especialidad como Médico Bariatra en su consultorio particular desde 1985. Debido a su experiencia ha obtenido diversas distinciones y reconocimientos, como los otorgados por la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis que lo integra al Registro Latinoamericano de Excelencia Médica y Científica.

Cuenta con un diplomado internacional en aplicaciones clínicas con Medicina Cannábica por el IIEMED (Instituto Iberoamericano de Estudios en Medicina Complementaria y Preventiva), en el cual imparte cursos y talleres especializados en Medicinas Tradicionales y Complementarias.