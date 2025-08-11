Se vendieron en México 3 377 vehículos pesados al menudeo y 2 175 al mayoreo, en julio de 2025

Staff/RG
El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) brinda información sobre la venta, producción y exportación de vehículos pesados en nuestro país.
Durante julio de 2025, en el mercado nacional, las 13 empresas que conforman este registro reportaron una disminución de 1 682 unidades vendidas al menudeo, en comparación con el mismo mes del año anterior. En el mercado al mayoreo, la disminución fue de 3 277 unidades vendidas, en el mismo periodo de referencia.
