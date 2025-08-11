Disminuyó 0.1% la actividad industrial, en junio de 2025, a tasa mensual

Staff/RG

En junio de 2025, con cifras desestacionalizadas, la actividad industrial descendió 0.1 %, con respecto al mes previo, en términos reales. A tasa anual cayó 0.8 por ciento.

El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) brinda información sobre la venta, producción y exportación de vehículos pesados en nuestro país.

Presenta las cifras de las unidades que se vendieron, produjeron y exportaron durante julio de 2025, así como las referentes al periodo enero a julio de 2024 y 2025.

Durante julio de 2025, en el mercado nacional, las 13 empresas que conforman este registro reportaron una disminución de 1 682 unidades vendidas al menudeo, en comparación con el mismo mes del año anterior. En el mercado al mayoreo, la disminución fue de 3 277 unidades vendidas, en el mismo periodo de referencia

Durante los meses de enero a julio de 2025, se produjeron 91 119 vehículos pesados, lo que representó una variación de -26.2 %, respecto al mismo lapso de 2024.

La gráfica 2 muestra que los vehículos de carga representaron 98.0 % del total de unidades producidas durante el periodo de enero a julio de 2025, mientras que el resto correspondió a la fabricación de autobuses para pasajeros.

Para los meses de enero a julio de 2025, se exportaron 76 015 unidades, lo que representó una variación de -20.1 % respecto al mismo lapso de 2024. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos pesados, con 94.9 % del total