En julio de 2025, una persona requería 1 856.91 pesos para adquirir la canasta alimentaria en el ámbito rural y 2 453.34 pesos en el urbano

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asumió atribuciones en materia de medición de pobreza conforme a las reformas a la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que entraron en vigor el pasado 17 de julio de 2025. En este marco, se da a conocer la actualización de las Líneas de Pobreza (LP), según ámbito rural y urbano, correspondiente a julio de 2025. El cálculo se realiza con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Las LP ofrecen un referente monetario para determinar si los ingresos de la población son suficientes para adquirir ambas canastas. Además, sirven como umbral para la medición de la Pobreza Multidimensional en México en el espacio de Bienestar económico.

I. INFLACIÓN GENERAL EN MÉXICO

La inflación general anual de julio de 2025 fue de 3.5 %, lo que representó una disminución de 2.1 puntos porcentuales respecto a julio de 2024 (5.6 %). Esta inflación se asemeja a la de julio de 2020, que fue de 3.6 %. Por su parte, la inflación general mensual de julio de 2025 (0.3 %) no presentó diferencia desde enero de 2025.

II. LÍNEAS DE POBREZA EXTREMA POR INGRESOS (CANASTA ALIMENTARIA)

En julio de 2025, los cambios porcentuales anuales de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), referentes a la canasta alimentaria, fueron de 2.9 % en el ámbito rural y de

4.3 % en el urbano. El cambio en el ámbito rural se ubicó por debajo de la inflación general anual (3.5 %), mientras que, en el caso del urbano la superó. Respecto a julio de 2024, la variación en las LPEI disminuyó 5.0 puntos porcentuales en el ámbito rural y 3.0 puntos porcentuales en el urbano (estas eran de 7.9 y 7.3 %, respectivamente).

Los rubros de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, así como el de bistec de res, fueron los que más contribuyeron al aumento anual de la canasta alimentaria. Ambos presentaron mayor incidencia en el ámbito rural. En este, la molida de res fue el tercer rubro que más contribuyó al aumento de la canasta alimentaria. En el urbano, fue la leche pasteurizada de vaca

LÍNEAS DE POBREZA POR INGRESOS (CANASTA ALIMENTARIA Y CANASTA NO ALIMENTARIA)

Los cambios porcentuales anuales de las LPI —que se basan en la canasta alimentaria y en la no alimentaria— fueron de 3.1 % en el ámbito rural y 3.6 % en el urbano. El incremento en el ámbito rural fue menor a la inflación general anual (3.5 %), mientras que, el del urbano fue superior en 0.1 puntos porcentuales. La variación anual de las LPI respecto al mismo mes del año anterior disminuyó 3.0 puntos porcentuales en el ámbito rural y 2.4 en el urbano (6.1 % en ambos ámbitos).

Los productos que conforman la canasta alimentaria fueron los que más contribuyeron al cambio anual de las LPI, pero en el ámbito urbano, esta incidencia fue mayor (61.0 %) que en el rural (51.1 %). Respecto a la canasta no alimentaria, destacaron los rubros de cuidados personales y de educación, cultura y recreación por ser los de mayor incidencia en el ámbito rural. En el urbano, por su parte, destacaron los de educación, cultura y recreación, así como los de vivienda y servicios de conservación (ver cuadros 6 y 7).

Aunado a lo anterior, en julio de 2025, la variación anual de los precios en combustibles fósiles (gasolina magna) fue de -1.2 %, lo que se adhiere a más de tres años de disminuciones

—excepto en mayo de 2025, cuando se registró un aumento de 0.5 %—.