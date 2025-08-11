Estudiantes de Artes realizan mural en la Facultad de Psicología por sus 60 años

Staff/RG

La Rectora Lilia Cedillo Ramírez inauguró esta muestra artística y dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso

Como resultado de una colaboración entre facultades, este día la Rectora Lilia Cedillo Ramírez inauguró un mural en la Facultad de Psicología, como parte de las actividades por su 60 aniversario, el cual fue realizado por estudiantes de Artes Plásticas y Audiovisuales.

En este evento, la Rectora de la BUAP aprovechó para saludar a los estudiantes de nuevo ingreso, así como al resto de alumnos y docentes. Tras cortar el listón inaugural del mural llamado “Psi (Ψ)”, agradeció la sensibilidad y elogió la creatividad de las alumnas que participaron en la realización de esta obra, la cual dijo, será un regalo para muchas generaciones.

“Muchos jóvenes llegarán y se encontrarán primero con esta obra y cuando se vayan también será lo último que verán; será simbólica porque les recordará por qué quisieron ser psicólogos. La creatividad que plasmaron nutrirá el espíritu de los miembros de esta unidad académica, que durante años ha dado muestras de consolidación”.

Por su parte, los directores de las facultades de Psicología y de Artes Plásticas y Audiovisuales, José Luis Rodríguez Sánchez y Víctor Alejandro Ruiz Ramírez, respectivamente, agradecieron la colaboración de las estudiantes Camila Esquivel, Azucena Gómez, Brenda Romero y Ruth Rocha, quienes buscaron plasmar con imaginación y simbolismo la psique humana, así como la relación entre consciente e inconsciente.

Finalmente, la Rectora también aprovechó para develar una placa conmemorativa por el aniversario de la Facultad de Psicología, la cual inicia este periodo con un nuevo programa de estudios para sus alumnos de nuevo ingreso, quienes se verán cercanos al campo laboral desde los primeros semestres, así lo informó su director, José Luis Rodríguez Sánchez.