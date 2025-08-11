¡AVISO! Siguen los cierres viales en la Recta a Cholula

Desde Puebla

🚨#InfraInforma | 🚧 CIERRE VIAL EN LA DESINCORPORACIÓN DE LA RECTA A CHOLULA A LA COLONIA BELLO HORIZONTE

Y EN LA INCORPORACIÓN A LA RECTA A CHOLULA CON SENTIDO A PUEBLA

📆 Este lunes 11 de agosto de 2025, de las 9:00 a las 18:30 horas, habrá cierre vial en la lateral de la Recta a Cholula por trabajos de mantenimiento.

El @Gob_Puebla exhorta a las y los automovilistas a manejar con precaución y respetar al personal.

