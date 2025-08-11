Lunes con alta probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas por la tarde en Puebla capital 

Desde Puebla

Puebla, Pue., 11 de agosto de 2025.- El Gobierno de la Ciudad informa a la población que, de acuerdo con los modelos meteorológicos y fuentes oficiales, este lunes se espera un día parcialmente nublado, con alta probabilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas por la tarde, principalmente alrededor de las 19:00 horas, con acumulaciones estimadas de 0 a 5 mm.

Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 25°C y una mínima de 17°C, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles cambios bruscos de clima.

El Comité Tláloc recuerda que es importante destacar que los fenómenos hidrometeorológicos son altamente variables y pueden modificarse en cuestión de minutos.

Por ello, desde la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, mantenemos un monitoreo constante a través de canales y fuentes oficiales, para proporcionar información actualizada y oportuna que permita a la ciudadanía tomar decisiones informadas y prevenir riesgos.

Asimismo, se informa que el Índice UV se encuentra en nivel extremo, por lo que se recomienda el uso de protección solar, ropa adecuada y evitar exposición prolongada al sol.

La calidad del aire es buena, sin riesgos para la salud, y el semáforo volcánico se mantiene en Amarillo Fase 2, lo que implica estar atentos a cualquier indicación oficial.