A prisión preventiva por el homicidio de dos personas en la autopista Puebla – Córdoba

Staff/RG

La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que formuló imputación y obtuvo prisión preventiva en contra de Darinel N., José N. y Marco Antonio N., detenidos por su presunta participación en la privación de la vida de dos personas, ocurrido el pasado 5 de agosto, sobre la autopista Puebla – Córdoba.

De acuerdo con las investigaciones, los hoy imputados, quienes viajaban a bordo de una camioneta, interceptaron a una familia que circulaba en dos vehículos. Tras obligarlos a detener su marcha, realizaron disparos con armas de fuego con la finalidad de asaltarlos, lo que provocó el fallecimiento de dos hombres y lesiones a un tercero, quien actualmente se encuentra estable.

Minutos después del hecho, elementos policiales de la ciudad de Puebla lograron la detención de los presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Una vez ejercitada la acción penal en su contra, los detenidos fueron presentados ante el Juez de Control. Durante la audiencia inicial, la Fiscalía del Estado formuló imputación por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, robo de vehículo agravado y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Con base en los datos de prueba presentados, el Juez determinó imponerles la medida cautelar de prisión preventiva, en tanto su vinculación a proceso se encuentra pendiente ya que solicitaron la duplicidad del término constitucional el cual concluye el próximo 12 de agosto.