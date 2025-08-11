Erika Méndez

Este martes arrancará la instalación de un centro de diseño de semiconductores en Puebla, con la entrega de las llaves de la fábrica Kutsari.

Informó la titular de la secretaría de Ciencia, Celina Peña Guzmán, quien indicó que el objetivo es consolidar al proyecto lo antes posible.

En conjunto con el gobierno federal, en Puebla se impulsará el diseño de semiconductores con ayuda de las universidades.

En total, tres entidades participarán en la primera etapa, además de Puebla estarán Jalisco y Sonora.