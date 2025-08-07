¡Imparable delincuencia en Puebla capital! atacan a conductor de Uber a plena luz de día y en colonia muy poblada

- Apuñalan a hombre durante violento asalto en San Baltazar Campeche
Desde Puebla
Un hombre fue herido con arma punzocortante, para despojarlo de su vehículo de plataforma Uber en la colonia San Baltazar Campeche, en Puebla capital.
Los presuntos responsables fueron dos hombres y dos mujeres, quienes abordaron la unidad y metros adelante le dijeron al conductor que se detuviera,vpara despojarlo de su herramienta de trabajo.
Piden la colaboración de la ciudadanía para dar con el carro.
La victima ya antepuso la denuncia correspondiente ante las autoridades.
